ما هي مواقف الاتحادات القارية من مشروع "فيفا" وإنفانتينو؟

- أعلن الفيفا عن مشروع لإنشاء شركة تجارية مفتوحة للمستثمرين الخاصين، بهدف جمع 4.2 مليارات دولار، مما أثار جدلاً واسعاً بين الاتحادات القارية. - الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكونكاكاف انتقدا المشروع بشدة، مشيرين إلى غياب الشفافية والإجراءات الإجرائية، بينما طالب الاتحاد الآسيوي بمزيد من الوقت لدراسة المقترح. - الاتحاد الأفريقي دعا لدراسة المشروع، بينما لم يصدر أي بيان رسمي من اتحاد أوقيانوسيا أو كونميبول حتى الآن.

أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جدلاً خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن عن مشروعه الرامي إلى إنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص لامتلاك حصصٍ فيها، على أن يبقوا مساهمي أقلية، وفق ما تعهد به فيفا الذي يأمل جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار أميركي على أساس تقييم الشركة الجديدة بنحو 20 مليارا.

وتباينت مواقف الاتحادات القارية حول هذا المشروع، الذي سيعني حصول الأعضاء الـ211 على مبلغ 20 مليون دولار مطلع عام 2027 لكن هذه الفكرة التي دافع عنها رئيس فيفا، السويسري جياني إنفانتينو بوصفها "فرصة ذهبية لتعزيز تطوير الرياضة على المستوى العالمي"، واجهت انتقادات عنيفة من الاتحاد الأوروبي للعبة، الذي كان أبرز الرافضين لأنّه يرى فيها فرصة لجعلها اللعبة سلعة تجارية.

وعلى غرار "يويفا" الذي يقوده السلوفيني ألكسندر تشيفرين، كان اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" حاسماً هو الآخر، إذ كشف أنّه لم يُخطر بهذا المشروع إلا من خلال تقارير إعلامية، مضيفاً: "نشعر بقلقٍ بالغ إزاء غياب الأصول الإجرائية الواجبة والشفافية، نشاطر الكثيرين داخل منطقتنا وفي مجتمع اللعبة خيبة الأمل لأن تفاصيل هذا الحكم صممت قبل إجراء أي نقاش مع هيئات الحوكمة المعنية وأصحاب المصلحة".

الآسيوي انتقد عدم التشاور كاف سيفكر بالمشروع الكونكاكاف عبّر عن قلقه رفضٌ قاطع التزم الصمت التزم الصمت

من جانبه، هاجم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "الفيفا" لعدم التشاور معه بشأن خطته، مطالباً بمنح الاتحادات مزيداً من الوقت لدراسة المقترح، وجاء في البيان: "نتابع بقلق بالغ وخيبة أمل شديدة أن الفيفا لم يتشاور معنا على ⁠أي مستوى ⁠قبل الإعلان عن هذا المقترح، كما أنه لم يتلق ‌أي تحليل ‌تفصيلي للجوانب الإدارية أو المالية أو القانونية للمقترح أو لتداعياته المحتملة، وهو أمر غير مقبول تماماً، نشعرُ بقلقٍ عميقٍ من أن الإجراءات الأحادية التي يتخذها الفيفا تبدو وكأنها تقوض الأسس ذاتها لكرة القدم القارية، ‌القائمة على التضامن والتعاون والشفافية".

على المقلب الآخر، دعا الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) الاتحادات الأعضاء فيه إلى "دراسة" المشروع، حيث سيعقد رئيسه باتريس موتسيبي اجتماعاً الأسبوع المقبل لتقييمه، في الوقت الذي لم يصدر أيّ بيان رسمي من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (OFC) أو الأميركي الجنوبي "كونميبول" أي بيان حتى اللحظة.