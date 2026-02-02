ما هي علاقة كريستيانو رونالدو بقضية إبستين؟

- انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تربط كريستيانو رونالدو بقضية جيفري إبستين، مما أدى إلى ملايين المشاهدات والتفاعلات، رغم عدم وجود أي ذكر له في الوثائق الرسمية. - أظهرت مراجعة سجلات وزارة العدل الأميركية أن الشائعات ناتجة عن تشابه أسماء، حيث تشير الوثائق إلى شخص يُدعى "رينالدو" وليس النجم البرتغالي. - في الوقت نفسه، يواجه رونالدو تحديات في الدوري السعودي بسبب خلافات مع نادي النصر، مما يثير ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية.

انتشرت في الساعات الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مزاعم تستهدف الزج باسم كريستيانو رونالدو (40 عاماً) في قضية جيفري إبستين، بالتزامن مع الإفراج عن وثائق جديدة مرتبطة بالملف. وساهم الزخم الإعلامي الذي رافق تسريب هذه الملفات بشكل مباشر في تسريع انتشار تلك الادعاءات الكاذبة، حيث حصدت منشورات عدة ملايين المشاهدات، وتصدّرت نتائج البحث على منصات التواصل الاجتماعي.

وزعم عدد من التغريدات أن اسم كريستيانو رونالدو ورد في الوثائق، وذهبت أبعد من ذلك بالإيحاء بأن مقربين من إبستين لعبوا دوراً في تسوية مالية مرتبطة بادعاء اعتداء. ولم تلبث هذه الرواية أن انتشرت بسرعة من حسابات ناطقة بالإنكليزية إلى أخرى باللغة العربية، محققة ملايين التفاعلات. كما تصدّر وسم "رونالدو إبستين" نتائج البحث على منصة إكس ومحرك البحث غوغل، ما زاد من حجم التضليل واتساع دائرته.

وبحسب موقع هابرلار التركي اليوم الاثنين، فقد أظهرت مراجعة دقيقة لسجلات وزارة العدل الأميركية، بوضوح، عدم وجود أي ذكر لكريستيانو رونالدو، لا في الوثائق التي أُفرج عنها مؤخراً، ولا في الإصدارات السابقة المتعلقة بالقضية. ويعود مصدر الخطأ إلى تشابه في الأسماء، إذ تشير الوثائق إلى شخص يُدعى "رينالدو"، على صلة بسياسي بريطاني، وليس إلى نجم كرة القدم البرتغالي.

ويأتي هذا في الوقت الذي تسبب فيه النجم البرتغالي بفوضى في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعد أن دخل في تحدٍ كبير مع ناديه النصر بسبب احتجاجِه على بعض الأمور الإدارية، الأمر الذي يثير حالياً ضجة كبيرة في واحد من أقوى الدوريات العربية. وتتعلق قضية جيفري إبستين برجل أعمال أميركي مدان بالاتّجار بالقاصرات مستغلاً نفوذه المالي وعلاقاته الواسعة مع شخصيات نافذة. وأُدين عام 2008 بعقوبة مخففة أثارت جدلاً كبيراً، ثم أُعيد اعتقاله في 2019 بتهم الاتجار الجنسي، قبل أن يُعثر عليه ميتاً في زنزانته في حادثة وُصفت رسمياً بالانتحار. وأُفرج مؤخراً عن وثائق ومحاضر قضائية ضمت أسماء شخصيات ذُكرت في سياق القضية، وهو ما أدى إلى موجات متكررة من الجدل.