ما هي الرسالة التي تركتها إيران في غرفة الملابس بعد مباراة مصر؟

- ترك منتخب إيران رسالة مؤثرة في غرفة الملابس بعد التعادل مع مصر (1-1)، مشيدًا بالمنظمين والمشجعين الإيرانيين الذين حضروا بكثافة لدعم الفريق في سياتل. - أكدت الرسالة على أن كرة القدم ليست مجرد منافسة لتحقيق النتائج، بل اختبار للشخصية، مشيرة إلى أن الاحترام والروح الرياضية هما السبيل لرفع الرأس في وجه التاريخ. - عبر المنتخب الإيراني عن امتنانه لمدينة سياتل وحب الإيرانيين الذين دعموا الفريق، مؤكدين على أهمية اللعب النزيه كروح للعبة.

ترك منتخب إيران رسالة خاصة مُميزة في غرفة الملابس بعد نهاية المواجهة أمام منتخب مصر بالتعادل (1-1)، والتي تأهل بسببها منتخب "الفراعنة" إلى دورالـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بينما ينتظر المنتخب الإيراني نتائج المجموعات العاشرة والـ11 والـ12 من أجل معرفة مصيره من التأهل.

ونشرت صحيفة ريكور البرتغالية، السبت، محتوى الرسالة التي تركها منتخب إيران في غرفة الملابس بعد نهاية مواجهة مصر بالتعادل (1-1)، في ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل الأميركية، إذ شكر الإيرانيون المنظمين وكل من ساهم في نجاح هذه المواجهة، وبشكل خاص المشجعين الإيرانيين الذين حضروا بأعداد كبيرة في مدرجات ملعب المباراة.

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وذكرت رسالة منتخب إيران: "نحن نأتي من إيران، من أرض وضعت الكرامة فوق الانتصار دائماً لآلاف من السنوات. بالنسبة لنا كرة القدم ليست منافسة من أجل تحقيق نتيجة فقط، هي اختبار للشخصية أيضاً. ربما النقاط ممكن أن تُحصد بأكثر من طريقة، ولكن الاحترام صعب. وربما نتأهل من هذه المجموعة، ولكن فقط عبر الروح الرياضية والكرامة يُمكن أن ترفع رأسك في وجه التاريخ".

وأضافت رسالة منتخب إيران في غرفة الملابس "اللعب العادل هو ليس جزءاً من قوانين كرة القدم فقط، هو روح هذه اللعبة. شكراً سياتل لحسن الاستضافة وشكراً لكل الإيرانيين. الذين عبّروا عن حبهم وأصواتهم سُمعت في أرجاء الملعب دعماً لإيران. إيران دائماً برؤوس مرفوعة عالياً".