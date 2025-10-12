ما هي التبديلات المرتقبة في تشكيلة منتخب تونس ضد ناميبيا؟

- يواجه منتخب تونس نظيره الناميبي في مباراة حاسمة لتعزيز صدارة المجموعة الثامنة في تصفيات كأس العالم 2026، مع تغييرات طفيفة في التشكيلة الأساسية للحفاظ على الركائز الأساسية. - يغيب ياسين مرياح بسبب إصابة في الركبة، بينما يعود فرجاني ساسي لتعزيز خط الوسط، مع احتمالية ظهور معتز النفاتي لأول مرة في التشكيلة الأساسية. - يسعى الجهاز الفني لتحقيق الفوز لتحسين تصنيف "فيفا" قبل قرعة كأس العالم في ديسمبر، مع خيارات متعددة لتعويض الغيابات والإصابات.

يواجه منتخب تونس نظيره الناميبي، الاثنين، على استاد حمادي العقربي في رادس، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، فيفا 2026، في مباراة يسعى خلالها "نسور قرطاج" إلى تعزيز موقعهم في صدارة المجموعة الثامنة، واختتام المنافسات بفوز تاسع.

وستشهد تشكيلة منتخب تونس بعض التبديلات مقارنةً بالفريق الذي فاز يوم الجمعة على ساوتومي بنتيجة ستة أهداف من دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، مع المحافظة على الركائز الأساسية وعدم تغيير عدد كبير من اللاعبين، بما أنّ الجهاز الفني يطارد الفوز، الذي سيقود المنتخب إلى التقدم في تصنيف "فيفا"، وذلك قبل تحديد مستويات قرعة كأس العالم التي ستقام في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع العربي الجديد الأحد، فإن ياسين مرياح لن يشارك في اللقاء بسبب شعوره بأوجاع في الركبة، ومن المتوقع أن يغادر المعسكر، بعدما قرر الجهاز الفني عدم المجازفة به، في ظل غياب الرهان الرسمي للقاء. ويملك المدرب سامي الطرابلسي العديد من الخيارات لتعويض مرياح في خط الدفاع، مثل ديلان برون ونادر الغندري.

في المقابل، أصبح نجم نادي نوركوبينغ السويدي معتز النفاتي متاحاً للمشاركة، ومن المتوقع ظهوره لأول مرة في تشكيلة منتخب تونس الأساسية، خصوصاً إذا أكمل تدريبات يوم الأحد بشكل طبيعي، بعدما تجاوز الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة ساوتومي، فيما سيظهر محترف نادي سلتيك الاسكتلندي سيباستيان تونكتي في الشوط الثاني، بما أنه يتعافى تدريجياً من مخلفات الإصابة.

ويسترجع المنتخب التونسي نجمه فرجاني ساسي، الغائب عن اللقاء الأخير بسبب تراكم البطاقات، لينضم إلى تركيبة خط وسط الميدان خلفاً لمحمد الحاج محمود على الأرجح، مع إمكانية ظهور حازم المستوري أساسياً في خط الهجوم بدلاً من المتألق في الفترة الأخيرة نجم النادي الأفريقي فراس شوّاط.