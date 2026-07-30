ما هي أول بطولة لـ"فيفا" سيقاطعها "يويفا" بعد بيانه؟

- يهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة بطولات الفيفا إذا مضى جياني إنفانتينو في خطته لبيع أسهم كأس العالم لمستثمرين خاصين، مما يثير توتراً كبيراً في عالم كرة القدم. - يعارض "يويفا" بشدة إنشاء شركة تجارية لإدارة الفعاليات الرياضية وفتح رأس المال للمستثمرين، وقد أصدر بياناً يؤكد عدم مشاركة أي منتخب أوروبي في مسابقات الفيفا إذا استمرت هذه المقترحات. - بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في بولندا ستنجو من المقاطعة، بينما يظل كأس العالم 2030 بعيداً، مع تحديد مهلة حتى 19 سبتمبر 2026 لاتخاذ قرار نهائي.

هدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، بمقاطعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إذا قام رئيسه جياني إنفانتينو ببيع أسهم كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. ولا يزال كأس العالم 2030 بعيداً، لكن مسألة المقاطعة قد تثار في وقت مبكر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني مع بطولة للشباب.

وذكر موقع أر.أم.سي الفرنسي أن كرة القدم تواجه حالة من الصدمة إزاء خطة رئيس الفيفا لإنشاء شركة تجارية لإدارة التنمية الاقتصادية لمسابقاته وفعالياته بشكل أفضل، ولكن فتح رأس المال أمام المستثمرين من القطاع الخاص أمر غير وارد بالنسبة إلى "يويفا". وقد عارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا المشروع بشدة، وهدد بالإجماع بمقاطعة بطولات كأس العالم المستقبلية، وذلك في بيان أصدره يوم الخميس بعد اجتماع طارئ مع الاتحادات الـ55 الأعضاء. واختتم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانه قائلاً: "بعد مناقشة اليوم، لن يشارك أي منتخب وطني تابع لـ(يويفا) في أي مسابقة تابعة لـ(فيفا) طالما بقيت هذه المقترحات سارية المفعول". وقد حدد "فيفا" مهلة حتى 19 سبتمبر/ أيلول 2026 للاتحادات الوطنية لاتخاذ قرار نهائي.

وبالنسبة إلى أول بطولة قد يقاطعها "يويفا" بعد بيانه الأخير، فإن بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، التي تنطلق في الخامس من سبتمبر في بولندا، ستنجو من مقاطعة الدول الأوروبية. ولن يتخذ "فيفا" أي قرار في بداية البطولة، حيث تم تحديد التاريخ الذي اقترحه إنفانتينو في 19 سبتمبر، بينما لا يزال كأس العالم 2030، المقرر إقامته في إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع مباريات تُقام أيضاً في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، بعيداً، وستُقام أولى بطولات "فيفا" في 19 نوفمبر، وهي بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي ستُقام في قطر حتى 13 ديسمبر/كانون الأول. ومن بين 48 فريقاً مشاركاً، 11 فريقاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أما أول بطولة كبرى لـ"فيفا" فهي كأس العالم للسيدات، التي ستُقام في البرازيل عام 2027.