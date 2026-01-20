ما هو مصير شكوى المغرب بعد نهائي كأس أفريقيا؟ خبير قانوني يُجيب

- أكد خبير القانون الرياضي علي عبّاس أن شكوى المغرب بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا لن تؤثر على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز السنغال، حيث لم يُعلن الحكم نهاية المباراة بسبب الانسحاب، واكتملت بعد عودة اللاعبين. - أوضح عبّاس أن أي قرار من "الكاف" سيكون تأديبياً دون تغيير النتيجة، مشيراً إلى خبرته في قضايا رياضية مشابهة مثل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019. - الاتحاد المغربي يعتزم الدفاع عن حقوقه قانونياً بعد انسحاب لاعبي السنغال وعودة اللعب، مع توقع عقوبات من "الكاف" على الاتحاد السنغالي.

أكد خبير القانون الرياضي، التونسي علي عبّاس، أن شكوى المغرب على خلفية أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا، الذي شهد يوم الأحد الماضي في الرباط، انتصار منتخب السنغال على المغرب بنتيجة (0ـ1) إثر تمديد الوقت، لن تُغيّر مصير اللقب الذي حُسم نهائياً لمنتخب "أسود التيرينغا"، وسط أجواء تاريخيّة رافقت المباراة الختامية من النسحة الـ35، والعديد من الأحداث التي من النادر مشاهدتها في لقاء في حجم نهائي كأس أمم أفريقيا.



ونشر علي عبّاس على حسابه على فيسبوك، تغريدة شرح فيها مصير شكوى المغرب لمختلف الجهات القضائية، حيث ذكر: بعد أحداث نهائي كأس أفريقيا، لجوء الاتحاد المغربي لـ"الكاف" (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) ثم لـ"التاس" (المحكمة الرياضية الدولية)، لن يُغير نتيجة اللقاء طالما لم يُعلن الحكم نهاية المباراة بسبب الانسحاب، واكتملت المباراة بعد رجوع اللاعبين"، وأضاف: أي قرار من "الكاف" سيكون تأديبياً، دون المسّ بنتيجة المباراة". ويملك عبّاس خبرة واسعة في مجال التقاضي الرياضي دولياً، حيث كان فاعلاً في ملف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، والذي شهد انسحاب الفريق المغربي من المباراة، وعدم إكمال لقاء الإياب في تونس العاصمة احتجاجاً على إلغاء هدفه، إضافة إلى ملف أخرى مثل عقوبة النجم الجزائري يوسف بلايلي.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن يوم الاثنين، أنه سيُدافع عن حقوقه عبر اللجوء إلى كل الطرق القانونية الممكنة احتجاجاً على ما حصل في نهاية اللقاء، وقد شهدت المباراة انسحاب لاعبي السنغال في نهاية الدقائق بعد إعلان الحكم عن ركلة جزاء لمنتخب المغرب، قبل أن يستأنفوا اللعب، ومن المنتظر أن يسلط الاتحاد الأفريقي عقوبات على الاتحاد السنغالي بسبب أحداث مباراة النهائي وما رافقها من جدل كبير.