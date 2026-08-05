ما هو سرّ القميص "61" الذي ظهر به صلاح مع طرابزون سبور؟

- محمد صلاح يثير الجدل بعد انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي، حيث ظهر مرتديًا القميص رقم 61، وهو رقم مرتبط بثقافة طرابزون المحلية ويستخدم كرمز للمنطقة. - رغم ارتداء صلاح للرقم 61 في البداية، إلا أنه قرر في النهاية اختيار الرقم 10، الذي يحمله مع منتخب مصر، بعد موافقة اللاعب الألباني إرنست موتشي على التنازل عنه. - الرقم 11 كان الخيار الأول لصلاح، وهو الرقم الذي اشتهر به مع ليفربول، حيث حقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء بعد وصوله إلى الأراضي التركية تمهيداً لتوقيعه الرسمي لمصلحة نادي طرابزون سبور في صفقة مثيرة بعد نهاية رحلته مع فريق ليفربول الإنكليزي، لكن السؤال الأكثر حيرة بالنسبة للمشجعين ما هو الرقم الذي سيرتديه مع فريقه الجديد؟

صلاح والرقم 61

ظهر محمد صلاح بقميص طرابزون سبور على متن الطائرة التي كانت متوجهة إلى إسطنبول مرتدياً القميص رقم 61، ولم يفصح الفريق التركي عن حقيقة اختيار النجم المصري حمله، لكن بحال حصل ذلك ما قصته يا ترى؟

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو السبب الرئيسي وراء اختيار محمد صلاح للقميص رقم 61 في البداية؟ ما هي الأرقام التي كان محمد صلاح يفكر في ارتدائها قبل الاستقرار على الرقم 10؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

لا يرتبط صلاح أبداً بالرقم 61، وهو ما أثار التساؤلات حول هذا الاختيار، لكن الحقيقة تشير إلى أنّه متجذرٌ بعُمق ثقافة طرابزون المحلية، إذ يُستخدم كرمز للمنطقة وهو رقم لوحات السيارات هناك، وعادة ما تضعه جماهير النادي على قمصانها، وفي اللحظة التي تصل المباراة إلى الدقيقة 61 يرفع المشجعون صوتهم عالياً وسط احتفالات كبيرة.

الرقم 11 أو 10؟

كشفت صحيفة صباح التركية اليوم الأربعاء عن الرقم الذي سيرتديه فعلياً محمد صلاح مع نادي طرابزون سبور، إذ أكدت أنّه كان قد اختار في بداية الأمر الرقم 11 الذي اشتهر به لسنواتٍ مع نادي ليفربول الإنكليزي، هناك حيث عاش في ملعب أنفيلد رود ذكريات استثنائية وتوج في العديد من المناسبات بألقاب فردية وجماعية لكنه بدّل رأيه في اللحظات الأخيرة.

كرة عربية كم سيتقاضى محمد صلاح مع طرابزون سبور؟

ووفقاً للمصدر عينه قرر محمد صلاح في نهاية المطاف ارتداء القميص رقم 10 الذي يحمله مع منتخب بلاده مصر، والذي ظهر فيه بطبيعة الحال خلال بطولة كأس العالم 2026، وبالتالي وافق الألباني المنتقل أخيراً من بشتكتاش إلى طرابزون سبورن، إرنست موتشي (25 عاماً) على التنازل عنه لمصلحة نجم تشلسي وفيورنتينا وروما وبازل سابقاً.