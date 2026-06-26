ما هو السلاح الأقوى لمنتخب مصر في مونديال 2026؟

- يقود المدرب حسام حسن منتخب مصر في كأس العالم 2026، محققاً نتائج مميزة بتعادل مع بلجيكا وفوز على نيوزيلندا، مما يعزز فرص التأهل للدور الـ32. - يُعتبر تواجد ثمانية لاعبين من نادي الأهلي المصري في المنتخب سلاحاً قوياً، حيث يسهم في تعزيز الانسجام والتناغم بين اللاعبين، مما يرفع من أداء الفريق في البطولة. - يستفيد النادي الأهلي مالياً من مشاركة لاعبيه، حيث يحصل على 100 ألف يورو لكل لاعب من الفيفا، مع إمكانية زيادة المبلغ بتقدم المنتخب في البطولة.

يخوض منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026 بواحد من الأسلحة القوية التي ربما ستُساهم في تحقيقه إنجازاً تاريخياً والتأهل إلى الدور الـ32 من المونديال، بقيادة المدرب حسام حسن، الذي حقق تعادلاً ثميناً أمام منتخب بلجيكا في أول مواجهة وتفوق على نيوزيلندا في المواجهة الثانية ورفع رصيده إلى أربع نقاط.

ويُشارك مع منتخب مصر ثمانية لاعبين من نادي الأهلي المصري، وهو ما اعتبرت صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير خاص لها، أنه سلاح قوي للمدرب حسام حسن في بطولة كأس العالم 2026، خصوصاً بعد العرض الكروي القوي الذي قدمه منتخب "الفراعنة" أمام منتخب بلجيكا في أول مواجهة في منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، تستفيد مصر من مشاركة ثمانية لاعبين من نادي الأهلي، إذ إن خوض لاعبين سبق لهم أن لعبوا مع النادي المصري في تشكيلة واحدة مع المنتخب المصري من شأنه أن يُسهل عمل المدرب حسن أكثر، ويمنح المنتخب فرصة أكبر للانسجام والتناغم بين اللاعبين على أرض الملعب، فهم يعرفون بعضهم بعضاً جيداً ويُعتبرون من أبرز نجوم كرة القدم المصرية في السنوات الماضية، وحينها يتحول الأمر إلى ما يُشبه سلاحاً قوياً في منتخب "الفراعنة".

وفي مواجهة بلجيكا ظهر خمسة لاعبين من النادي الأهلي على أرض الملعب مع منتخب مصر، وهم: محمد هاني، ياسر إبراهيم، مروان عطية، عصام عاشور، ومصطفى أحمد شوبير، بينما بقي ثلاثة لاعبين من الأهلي على دكة البدلاء، وهم: محمد الشناوي، تريزيغيه، وزيزو، وهي نفسها الأسماء التي ستُشارك في مواجهة منتخب مصر الثانية في مونديال 2026 أمام منتخب نيوزيلندا، فيما كان النادي الأهلي أبرز مُموّل لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عندما شارك تسعة لاعبين من النادي آنذاك.

ويستفيد النادي الأهلي المصري من مشاركة لاعبيه مع منتخب مصر في كأس العالم على الصعيد المالي أيضاً، إذ سيدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للنادي حوالي 100 ألف يورو عن كل لاعب مُشارك مع منتخب بلاده، وسترتفع القيمة الإجمالية في حال واصل المنتخب المصري رحلته في كأس العالم إلى ما بعد دور المجموعات.