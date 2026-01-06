ما مصير الأندية الفنزويلية بعد اعتقال مادورو؟

- اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يثير قلقاً كبيراً حول مستقبل كرة القدم في البلاد، مع عدم اليقين بشأن البطولات المحلية والمشاركة القارية للأندية الفنزويلية. - الأندية الفنزويلية، مثل تاتشيرا وكارابوبو، تواجه تحديات أمنية وسياسية قد تجبرها على اللعب في ملاعب محايدة خارج البلاد لضمان سلامة اللاعبين والجماهير. - اللجنة المنظمة تراقب الوضع عن كثب، مع احتمالية نقل المباريات إذا لم تتحسن الظروف، مما يضع كرة القدم الفنزويلية أمام اختبار حقيقي للصمود في وجه الأزمات السياسية.

تشهد كرة القدم الفنزويلية حالة من الغموض بعد اعتقال الرئيس، نيكولاس مادورو (63 عاماً)، على يد الولايات المتحدة الأميركية، يوم السبت الماضي، إذ أصبح مستقبل البطولات المحلية ومشاركة الأندية في المنافسات القارية غير مؤكد، ويثير هذا الحدث السياسي الكبير قلق الأندية والجماهير على حد سواء، خاصة مع قرب انطلاق مباريات كأس ليبرتادوريس وكأس سود أميركانا.

وأعلنت الأندية الفنزويلية استعداداتها للموسم الجديد، لكنها تواجه صعوبات محتملة في اللعب على أرضها بسبب الوضع الأمني والسياسي المضطرب، وفقاً لما نشره موقع "تي واي سي" الأرجنتيني، أمس الاثنين. وتشمل هذه الأندية كلاً من تاتشيرا وكارابوبو وبويرتو كابيلو وموناغاس وكاراكاس ومتروبوليتانوس ولا غوايرا ويونيفيرسيداد، وهي تمثل فنزويلا في البطولتين القاريتين. ورغم تأكيد الاتحاد القاري على استمرار مشاركة الفرق، فقد يُطلب من بعض الأندية اللعب في ملاعب محايدة خارج البلاد إذا لم تضمن الظروف المحلية سلامة اللاعبين والجماهير.

ويبدأ نادي تاتشيرا مشاركته في المرحلة الأولى من كأس ليبرتادوريس بمواجهة فريق سترونجيست، مع مباراة العودة المقررة في العاشر من شهر فبراير/شباط داخل فنزويلا، والتي قد تُنقل إلى دولة أخرى إذا رأت اللجنة المنظمة أن الأوضاع المحلية لا توفر الضمانات اللازمة. وتتابع فرق كارابوبو وبويرتو كابيلو وموناغاس وكاراكاس ومتروبوليتانوس مشاركتها في المباريات التمهيدية، والتي قد تواجه تغييرات مشابهة حسب تطورات الوضع الأمني والسياسي.

ويعتمد مصير بعض الأندية على المرحلة التي تبدأ فيها البطولة؛ فالأندية مثل لا غوايرا ويونيفيرسيداد، التي ستبدأ مباشرة في مرحلة المجموعات المقررة في إبريل/نيسان، تبدو أكثر قدرة على الحفاظ على ميزة اللعب على أرضها، رغم أن أي تغير مفاجئ في السياق السياسي قد يغير هذه الخطة.

واستندت اللجنة المنظمة في قراراتها السابقة إلى تجارب مماثلة، مثل نقل فرق كولومبية للعب خارج بلادها خلال الأزمة الاجتماعية، إذ اضطرّت الأندية إلى تعديل خططها اللوجستية والتنافسية لضمان استمرار البطولات بشكل منظم وآمن. ويُشكل اعتقال مادورو اختباراً حقيقياً لقدرة كرة القدم الفنزويلية على الصمود في مواجهة الأزمات السياسية، بينما يترقب الجمهور المحلي والقاري عن كثب قرارات اللجنة المنظمة في ما يخص ملاعب الأندية الفنزويلية، مع إدراك أن أي خطوة خاطئة قد تؤثر على سير البطولات وضمان العدالة التنافسية.