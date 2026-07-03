ما مصدر اللحوم التي ورّطت لاعبي تونس؟ طبيب "نسور قرطاج" يجيب

- أكد طبيب منتخب تونس لكرة القدم، سهيل الشملي، أن لاعبي "نسور قرطاج" لم يتعمدوا تناول مواد محظورة خلال كأس العالم 2026، حيث أظهرت الفحوصات وجود مادة "كلينبوتيرول" بسبب اللحوم المكسيكية. - أوضح الشملي أن هذه الحادثة نادرة ولن يُعاقب اللاعبون لعدم وجود سوء نية، مشيراً إلى أن اللحوم وفرتها الفيفا وفق معايير الدولة، مما يجعل اكتشاف المواد المحظورة مسبقاً صعباً. - من المتوقع أن يصدر الاتحاد التونسي بياناً يوضح موقفه من الحادثة والملابسات القانونية، بعد ثبوت تناول حنبعل المجبري للمواد المحظورة.

أكد طبيب منتخب تونس لكرة القدم سهيل الشملي أنّ لاعبي "نسور قرطاج" لم يتعمدوا تناول مواد محظورة أو منشطات خلال كأس العالم 2026. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية الجمعة، فإن ثمانية لاعبين من منتخب تونس ظهرت فحوصاتهم موجبة بعد الاختبارات الخاصة للكشف عن المنشطات عبر مادة "كلينبوتيرول".

وقال الشملي في تصريح خاص بـ"العربي الجديد" بشأن هذه الواقعة التي هزّت الرأي العام في تونس تزامناً مع المشاركة المخيبة في كأس العالم: "هذه الحادثة نادرة جداً وتتجاوز كل المنتخبات المشاركة، لأنّ اللاعبين لم يسعوا إلى تناول مواد محظورة أو منشطات، ولكن اللحوم في المكسيك تحتوي على مواد محظورة تُستعمل لعلاج الربو أو ضيق التنفس، وهو هرمون غير ممنوع في المكسيك وبعض البلدان ويُقدَّم للأبقار، وأُجريت تحاليل المنشطات الكلاسيكية، ليصار إلى اكتشاف وجود المواد عند لاعب، ولهذا قام الاتحاد الدولي بمزيد الفحوصات لتُكتشف ثماني حالات، في حين تم رصد أن هذه المواد المحظورة كان سببها اللحم ولا توجد سوء نية من اللاعبين أو الإطار الطبي".

وتابع: "لن يُعاقَب اللاعبون بلا شك نظراً إلى عدم وجود سوء نية من قبلهم، ومن الضروري توخي الحذر مستقبلاً، علماً أن اللحوم وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حسب معايير الدولة، وبما أن لكل دولة قوانينها الخاصة، فلا يمكن معرفة وجود هذه المواد مسبقاً لأنه لدينا تراخيص تؤكد أن اللحم سليم، ولهذا فإن الحالة نادرة، والاتحاد الدولي سينظر لاحقاً في هذه الحالات، ولن تُسلَّط أي عقوبات على اللاعبين".

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ومن المنتظر أن ينشر الاتحاد التونسي لكرة القدم بياناً خلال الساعات المقبلة ليكشف موقفه من الحادثة ومختلف الملابسات التي رافقت عمليات الفحص وما أسفرت عنه من نتائج إضافة إلى القراءة القانونية لهذا الملف. إلى ذلك، كشف مصدر خاص مقرب من المنتخب التونسي لـ"العربي الجديد" أن أول لاعب تمّ ثبوت تناوله المواد هو حنبعل المجبري، وبعدها تمّ اكتشاف بقية الحالات.