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ما علاقة راتب زيدان مع منتخب الديوك بالتشريعات الفرنسية؟

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باريس

العربي الجديد

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16 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 21:54 (توقيت القدس)
زيدان خلال مباراة خيرية في مرسيليا، 7 ديسمبر 2025 (بابلو رودريغيز/Getty)
زيدان خلال مباراة خيرية في مرسيليا، 7 ديسمبر 2025 (بابلو رودريغيز/Getty)
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- ينتظر زين الدين زيدان توقيع عقده كمدير فني لمنتخب فرنسا خلفاً لديديه ديشان، مع الإعلان الرسمي المتوقع قبل 21 يوليو، تزامناً مع قانون جديد يحدد سقف الرواتب الرياضية.
- سيحصل زيدان على راتب سنوي قدره 300 ألف يورو، مع إمكانية الوصول إلى 450 ألف يورو عبر المكافآت، في حال نجاحه في تحقيق ألقاب مثل كأس أمم أوروبا 2028 وكأس العالم 2030.
- زيدان رفض عروضاً من أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، مفضلاً تدريب منتخب "الديوك".

تترقّب جماهير الرياضة إعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين المدرب زين الدين زيدان (54 عاماً) مديراً فنياً لـ"الديوك" رسمياً خلفاً لديديه ديشان، الذي تنتهي رحلته بعد ختام المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الخميس، أن زيدان ينتظر توقيع العقد الجاهز مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والإعلان عن الأمر رسمياً سيكون قبل 21 يوليو/تموز الجاري تزامناً مع دخول قانون جديد يتعلق بحوكمة الهيئات الرياضية في البلاد، التي قامت بتحديد سقف أقصى للراتب الشهري الإجمالي عند 450 ألف يورو، ما يعني أن مدرب ريال مدريد السابق سيحصل على 300 ألف يورو شهرياً.

وربما سيصل ما يحصل عليه زيدان إلى 450 ألف يورو شهرياً، من خلال المكافآت التي سينالها، في حال نجح بقيادة منتخب فرنسا في تحقيق لقب بطولة كأس أمم أوروبا 2028، والمنافسة على العودة مرة أخرى إلى رفع لقب بطولة كأس العالم 2030 للمرة الثالثة في تاريخ "الديوك"، بعد الفشل في مونديال 2026.

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ولن يستطيع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منح زيدان راتباً أكثر من 450 ألف يورو شهرياً، لأن الزيادة تتطلب موافقة من قبل وزارة الرياضة والشباب والحياة المجتمعية، إلا أن جميع الأخبار والمؤشرات تؤكد موافقة المدرب على تولي مهمة الجهاز الفني لـ"الديوك" مقابل الحصول على 300 ألف يورو شهرياً، وهو راتب أقل بكثير مما كان يأخذه ديديه ديشان.

ويذكر أن زين الدين زيدان رفض منذ إعلان استقالته من منصبه في ريال مدريد عام 2021، العديد من العروض، من ضمنها تولي قيادة الأجهزة الفنية لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل: مانشستر يونايتد الإنكليزي، وبايرن ميونخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، لأن نجم الكرة الفرنسية أراد تدريب منتخب "الديوك".

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