ما سرّ رقم غرفة ميسي في كأس العالم 2026؟

- استقر المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي في مدينة كانساس سيتي للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث سيقيم في فندق خاص، وقد أثار ميسي الشكوك حول مشاركته بسبب إصابة سابقة، لكنه أكد جاهزيته للحدث. - سيكرر ميسي تجربته الناجحة من كأس العالم 2022 في قطر، حيث سيقيم في غرفة منفردة برقم 202، مما يثير حماس المشجعين، ويشير إلى النجمة الثالثة التي حققتها الأرجنتين. - تم توزيع باقي لاعبي المنتخب على غرف ثنائية، بينما سيبقى ميسي وحيداً في غرفته، محاطاً بزملائه المقربين مثل نيكولاس أوتاميندي ورودريغو دي بول.

استقر وفد المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي (38 عاماً)، في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأميركية، حيث سيقيم خلال مشاركته في كأس العالم 2026. ونشر الحساب الرسمي لمنتخب "التانغو"، على موقع فيسبوك، مقطعاً مصوراً للفندق الذي سيقيم فيه الفريق، وكشف عن تفصيلٍ يتعلق بغرفة ميسي خلال كأس العالم 2026، الذي أثار شكوكاً منذ أيام بعد تعرّضه لإصابة مع فريقه إنتر ميامي الأميركي، هددت حضوره في المونديال، غير أنّه بدد المخاوف وأظهر أنه مستعد للحدث.

وسيستعيد ميسي تجربة نجحت معه خلال كأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022، حين قرر قائد منتخب "التانغو" عدم مشاركة الغرفة مع أيٍّ من زملائه، واختار حينها الغرفة رقم 201. ولفت موقع تيك الأرجنتيني، أمس الاثنين، إلى أنّ مجموع أرقام هذا العدد هو ثلاثة، في إشارةٍ إلى البطولة التي فازت فيها الأرجنتين بنجمتها الثالثة، حين حصدت لقب كأس العالم ثلاث مرات في تاريخها. ويأمل منتخب الأرجنتين هذا العام في تأكيد تألقه بالنسخة الماضية، التي أنهت انتظارات الجماهير لحصد اللقب في زمن الأسطورة "البرغوث".

ووفقاً لهذه النظرية التي أوردها الموقع، سيقضي ميسي لياليه في الولايات المتحدة في الغرفة رقم 202 في الفندق، وسيكون وحيداً مرةً أخرى، كما كان الحال في الدوحة، مع رقمٍ آخر يُثير حماس جميع المشجعين. وعلى بُعد أمتارٍ قليلة، تقع الغرفة رقم 203، حيث يقيم نيكولاس أوتاميندي ورودريغو دي بول. وكما جرت العادة خلال معسكرات تدريب المنتخب الأرجنتيني، تم توزيع باقي اللاعبين على غرف ثنائية، بينما سيكون القائد وحيداً في غرفته محاطاً باللاعبين الذين يقضي معهم وقته عادةً خلال معسكرات تدريب المنتخب.