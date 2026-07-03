ما سرّ تأثّر رونالدو بالقميص رقم 21 الذي ارتداه بعد مباراة كرواتيا؟

رفع قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، قميصاً يحمل الرقم 21، عقب نهاية مباراة بلاده أمام كرواتيا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، والتي انتهت على ملعب "بي إم أو فيلد" في تورنتو بنتيجة 2-1، ليعبر بطل دوري الأمم الأوروبية إلى دور الـ16 لمواجهة إسبانيا التي كانت قد فازت في وقتٍ سابق على حساب النمسا بثلاثية نظيفة.

وبعد المواجهة المثيرة التي حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة، عقب إطلاق الحكم النرويجي إسبن إسكوس صافرة النهاية، ظهر رونالدو مع قميص منتخب البرتغال الأحمر الذي حمل الرقم 21، قبل أن يرتديه في أرضية الميدان، ويلتقط لاحقاً به صورة تذكارية مع جميع أفراد الفريق، لكن ما السرّ وراء هذه اللفتة يا ترى؟ خصوصاً أن الدون لاعب ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق والنصر السعودي حالياً يرتدي عادة الرقم 7.

يعود السبب الذي دفع المهاجم الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات إلى ذكرى أليمة ومحزنة ألمّت بمنتخب البرتغال قبل عام من الآن، وذلك حين توفي مهاجم نادي ليفربول، ديوغو جوتا يوم الثالث من يوليو/ تموز 2025 بحادث سير في إسبانيا إلى جانب شقيقه، لتؤكد صحيفة "ذا صن" اللندنية أن علامات التأثر كانت واضحة على رونالدو عقب هذه اللفتة التي نالت إعجاب المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقط لاعبو البرتغال صورة مع رونالدو والرقم 21 الخاص بجوتا، الذي ظهرت أيضاً صورته على الشاشة العملاقة في الملعب قبيل انطلاق المواجهة، في حين ارتدى أعضاء المنتخب أيضاً أساور مخصصة لتخليد ذكرى لاعبٍ كان يمتلك موهبة كبيرة في عالم كرة القدم.

ووضع المسؤولون عن المنتخب البرتغالي أيضاً قميص جوتا في غرف ملابس منتخب البرتغال، نظراً للقيمة والمحبة التي كان يتمتع بها اللاعب عند معظم زملائه، وهو الذي فارق الحياة عن عمر يُناهز الـ28 عاماً وفي رصيده 49 مباراة دولية هزّ خلالها الشباك في 14 مناسبة، ومثّل أندية ليفربول وولفرهامبتون وبورتو وأتلتيكو مدريد وباكوس دي فيريرا.