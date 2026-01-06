ما حقيقة اقتراب عموتة من تدريب منتخب تونس خلفاً لسامي الطرابلسي؟

- يحظى المدرب المغربي الحسين عموتة باهتمام متزايد من الاتحادات العربية لكرة القدم بعد انفصاله عن نادي الجزيرة الإماراتي، بفضل إنجازاته مع منتخب الأردن ونادي السد القطري. - يُعتبر عموتة من أكثر المدربين طلباً في المنطقة، حيث يُطرح اسمه لتدريب منتخبات مثل تونس والسعودية، نظراً لشخصيته القوية وقدرته على فرض الانضباط وإدارة الضغوط. - رغم عدم وجود مفاوضات رسمية حالياً، يبقى عموتة خياراً محتملاً للعديد من المنتخبات العربية، في ظل عدم ارتباطه بأي عقد حالي.

ينال المدرب المغربي الحسين عموتة (56 عاماً)، اهتماماً متزايداً من بعض الاتحادات العربية لكرة القدم، منذ انفصاله عن نادي الجزيرة الإماراتي، بالنظر إلى عمله الاستثنائي، الذي قدّمه خلال تجربته الناجحة مع منتخب الأردن، حين قاده إلى إنجازٍ تاريخي غير مسبوق ببلوغه نهائي كأس آسيا في النسخة الماضية، إذ تُعد هذه المحطة الأبرز في مساره التدريبي خارج المغرب، بالإضافة إلى نجاحاته مع نادي السد القطري في وقت سابق.

ويُعد المدرب الحسين عموتة من بين أكثر المدربين المغاربة طلباً لدى الأندية والمنتخبات العربية في الفترة الأخيرة، من بينها الاتحاد التونسي لكرة القدم، الذي طرح اسمه بقوة لتدريب "نسور قرطاج"، خلفاً لسامي الطرابلسي (55 عاماً)، المقال من منصبه بعد الخروج المُبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 أمام منتخب مالي بركلات الترجيح.

ويجمع عددٌ من المتابعين على أنّ المدرب عموتة يحظى بالأولوية في الفترة الحالية، لما يتمتع به من شخصية قوية داخل غرفة تبديل الملابس، يُعرف بفرض الانضباط والصرامة داخل المجموعة، وهي من الأساسيات التي يعتبرها عدد من المنتخبات العربية ضرورية في هذه الفترة الحساسة، خصوصاً تلك التي ستخوض بطولة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، ومن بينها منتخب تونس، فضلاً على خبرته التكتيكية وحُسن قراءاته لمجريات المباريات وإدارته الضغوط المصاحبة لها.

وفي هذا الإطار، أفاد مصدر مقرب من الحسين عموتة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، والذي فضل عدم كشف هويته، بأنّ اسم المدرب المغربي كان مطروحاً بقوة لتولي تدريب منتخب تونس مباشرة بعد انفصاله عن منتخب الأردن وتعيينه مدرباً لنادي الجزيرة الإماراتي. وأضاف المصدر أنّ أحد أعضاء الاتحاد التونسي لكرة القدم تواصل بالفعل مع عموتة في الفترة نفسها، التي دخل فيها الاتحاد العراقي على خط المفاوضات للتعاقد معه أيضاً لتدريب "أسود الرافدين"، لكن ارتباط عموتة حينها بمشروعه مع الجزيرة الإماراتي، إضافة إلى بعض العوائق الأسرية، دفعه إلى الاعتذار عن العرضين معاً.

ونفى المصدر علمه بوجود أيّ مفاوضات رسمية حالية بين عموتة والاتحاد التونسي، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ المدرب المغربي يحظى باهتمام منتخبات عربية عدّة، من بينها منتخب السعودية، الذي طرح اسمه بقوة قبل أن يجدد الاتحاد المحلي ثقته في الفرنسي هيرفي رينار، رغم الإقصاء من الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب. واختتم مصدر "العربي الجديد" حديثه بالتأكيد أنّ المدرب الحسين عموتة غير مرتبط حالياً بأي عقد، ما يجعل كلّ الاحتمالات واردة خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الاتحاد التونسي لحسم هوية المدرب الجديد لـ"نسور قرطاج".