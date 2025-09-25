ما حقيقة إقالة لانا من تدريب منتخب سورية؟ "العربي الجديد" يكشف التفاصيل

25 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:33 (توقيت القدس)
لانا خلال مواجهة إسبانيا وتركيا في بطولة أوروبا تحت 19 عاماً، 19 يوليو 2024 (Getty)
- تتزايد الضغوط على الاتحاد السوري لكرة القدم لإقالة المدرب الإسباني خوسيه لانا بسبب أدائه غير المرضي وراتبه المرتفع، لكن القرار مؤجل بسبب الانتخابات المقبلة في الاتحاد المحلي.

- الانتخابات المرتقبة في أكتوبر تؤجل أي تغييرات في الجهاز الفني، حيث يعتبر استقرار الفريق ضرورياً قبل مواجهة ميانمار في تصفيات كأس آسيا.

- بعد الانتخابات، سيتم النظر في مستقبل لانا، مع وجود عدة مدربين سوريين مؤهلين لقيادة المنتخب في المسابقات القارية المقبلة.

انتشر العديد من الأنباء، خلال الساعات الماضية، عن إقالة الاتحاد السوري لكرة القدم المدرب الإسباني، خوسيه لانا (50 عاماً)، مع طاقمه، من الجهاز الفني لمنختب "نسور قاسيون"، بعد ضغط كبير من النقاد ووسائل الإعلام المحلية والجماهير الرياضية في البلاد.

وتواصل "العربي الجديد" مع مصدر في الاتحاد السوري لكرة القدم، والذي رفض ذكر اسمه، اليوم الخميس، من أجل معرفة حقيقة إقالة المدرب الإسباني خوسيه لانا من الجهاز الفني للمنتخب ليكشف بقوله: "إقالة المدير الفني مطروحة حالياً في أروقة صُنّاع القرار لدينا، لكنها مؤجلة لعدة أسباب، أولها الانتخابات المقبلة في الاتحاد المحلي، ومثل هذه الخطوات قد تربك المشهد".

وتابع: "إن جميع القائمين، وحتى المرشحين لمنصب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، لديهم تصور معيّن حول جميع المدربين في كل المنتخبات الوطنية، لكن القضية الرئيسة هي خوسيه لانا، الذي ينال راتباً ضخماً، دون أن يعمل جدياً، وهذا الأمر أُثير خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لكن جرى تأجيله حالياً، بسبب الانتخابات المرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

شهد منصب الرئاسة تنافس ثلاثة مرشحين (الاتحاد السوري للسلة/فيسبوك)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

انتخاب رامي عيسى رئيساً لاتحاد كرة السلة السوري

وأردف: "نعلم أن مصلحة منتخب سورية هي حسم التأهل إلى بطولة كآس آسيا المنتظرة في السعودية، ولدينا مواجهة خلال شهر أكتوبر ضد منتخب ميانمار، واستقرار الجهاز الفني مطلوب في الفترة الحالية، لذلك كل ما يخص المدرب الإسباني وطاقمه ومستقبله سيكون بعد انتهاء الانتخابات، وهناك العديد من الأسماء المطروحة، وجميعها مدربون سوريون لديهم الخبرة الكافية لقيادة نسور قاسيون في المسابقة القارية، وغيرها من الاستحقاقات المقبلة".

