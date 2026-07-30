ما بعد مونديال 2026.. كيف تغير سلوك الجماهير إلكترونياً؟

- شهد مونديال 2026 تحولاً في سلوك جماهير الرياضة إلكترونياً، حيث كانت توقيتات المباريات، وليس أهميتها، العامل الحاسم في زيادة حركة البيانات، خاصةً في المباريات الليلية التي ضاعفت حركة البيانات في أكثر من 120 دولة. - كشفت شركة "كلاود فلير" أن مباراة الأرجنتين ضد سويسرا في ربع النهائي كانت الأكثر جذباً للبيانات، متفوقةً على المباراة النهائية، مما يعكس تغيراً في اهتمامات الجماهير. - توقيت المباريات بين منتصف الليل والخامسة صباحاً (توقيت أوروبا) شهد اهتماماً كبيراً، بينما لم تسجل المباريات الصباحية تغييرات ملحوظة في حركة الإنترنت.

شكّل مونديال 2026 فرصة كبرى لشركات الأمن الرقمي لدراسة سلوك جماهير الرياضة إلكترونياً، بعدما أقيمت المواجهات في أوقات متفرقة خلال اليوم، نظراً لأن المسابقة الدولية أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وكشفت شركة "كلاود فلير" الأميركية المختصة بالأمن الرقمي في دراستها، أمس الأربعاء، أن توقيت انطلاق المواجهات وليس أهميتها، هو العامل الحاسم، الذي جعل سلوك الجماهير إلكترونياً يخطف أنظار القائمين على الشركة، لأن المباريات التي أقيمت في الليل ضاعفت حركة البيانات المعتادة داخل بعض الدول العالمية.

ولم تسجل المواجهات التي أقيمت في أوقات الظهيرة ببعض الدول العالمية حركات تُذكر، إلا أن أبرز لحظات مونديال 2026 على الإنترنت لم يكن المواجهة النهائية كما كان متوقعاً لدى القائمين على شركة "كلاود فلير"، بل كانت المباراة التي فاز فيها منتخب الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع النهائي، لأن حركة البيانات العالمية ارتفعت بمقدار 1.26 ضعف في أكثر من 120 دولة خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026.

وبينما تؤكد هذه التحليلات بعض الافتراضات الشائعة حول مونديال 2026، فإنها تُفنّد أخرى، إذ وجدت أن المباراة التي شهدت أكبر حركة بيانات على الإنترنت لم تكن المواجهة النهائية، بل مباراة ربع النهائي التي شاركت فيها الأرجنتين ضد سويسرا، في حين جاء اللقاء الختامي، الذي جعل إسبانيا بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخ "لاروخا" بالمركز الثاني.

ويعود السبب الحقيقي وراء تغير سلوك جماهير الرياضة إلى توقيت المواجهات، حيث ظهر الاهتمام بالمباريات التي أقيمت بين منتصف الليل والخامسة صباحاً (توقيت أوروبا)، الاهتمام الأبرز، لأنها جاءت فق وقت ينعدم فيه استخدام الإنترنت، وبقي المشجعون الذين أصبحوا يسهرون حتى يتابعوا اللقاءات خلال مونديال 2026، ما مثل زيادة كبيرة في نسب المشاهدة.

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أما المواجهات التي أقيمت في الصباح الباكر (توقيت أوروبا)، فلم تسجل اختلافاً في الدخول إلى الإنترنت، لأن هذا الوقت تكون فيه الحركة عادية للغاية، لكن الأمر تغير عندما لعبت البوسنة والهرسك ضد الولايات المتحدة في دور الـ32، لأن هذا اللقاء جلب الكثير من الحركة في الإنترنت، بالإضافة إلى تداول الصور على التطبيقات مثل: إكس، إنستغرام وفيسبوك وغيرها.

كما لعبت المواجهة بين البرازيل واليابان في دور الـ32 دوراً كبيراً في تغيير سلوك الجماهير الرياضية على الإنترنت يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، لأن اللقاء تزامن مع ساعات النهار العادية في البلد اللاتيني (انخفضت بنحو الربع)، لكنه جاء في منتصف الليل في العاصمة طوكيو وغيرها من المدن اليابانية، التي سجلت حركة تقدر بنحو ضعف المعدل الطبيعي.