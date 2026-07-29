ما بعد مونديال 2026.. أبرز 9 جواهر قدمت نفسها للجماهير

أكد مونديال 2026 الذي توّج به منتخب إسبانيا للمرة الثانية في تاريخه، أنه الفرصة الحقيقية للمواهب الصاعدة، من أجل خطف أنظار جماهير الرياضة إليها، وتصدر عناوين وسائل الإعلام العالمية، حتى يفرضوا أنفسهم على الساحة الدولية، ويشعلوا أسواق الانتقالات بين أكبر الأندية الأوروبية.

ولعلّ أحد أبرز الجواهر، التي صنعت لنفسها اسماً كبيراً خلال مونديال 2026، هو الإسباني باو كوبارسي، الذي خطف الأنظار إليه وبقوة، بعدما أثبت أن النضج الكروي لا يُقاس بالعمر، بعدما شارك في التشكيلة الأساسية بالمواجهات الثمانية في كأس العالم، وكان أحد المفاتيح لحسم "لاروخا" اللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب الانتصار على الأرجنتين بهدف نظيف في المباراة النهائية، التي جمعت بين الفريقين في ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك الأميركية. وحصد كوبارسي جائزة أفضل موهبة شابة خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي رأى فيه جوهرة فريدة، فيما جاء خلف الإسباني، المدافع الأميركي أليكس فريمان، الذي قدّم أوراق اعتماده، وأثبت أنه أحد أبرز الصاعدين بقوة في عالم كرة القدم، بفضل الانطلاقات السريعة والعرضيات المتقنة، مع وجوده دائماً لمساندة خط الوسط، وفق ما ذكرته شبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

ولم يكن غريباً أن يواصل الإعصار الإسباني لامين يامال كتابة التاريخ في مونديال 2026 مشاركاً عنصراً أساسياً ومحورياً لا يُمَس في تشكيلة إسبانيا البطلة، مشكلاً جبهة يمنى مرعبة دمرت جميع الحصون الدفاعية التي واجهتها، فبجانب مهاراته الفردية الإعجازية في المراوغة لعب دوراً حاسماً في تفكيك دفاعات الخصوم في الأوقات القاتلة، وكان هو من تسبّب بركلة الجزاء الافتتاحية في معركة نصف النهائي النارية ضد فرنسا، ليؤكد للعالم أجمع أنه نجم الحاضر والمستقبل للكرة الأرضية، والوريث الشرعي لقائد منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة السابق، ليونيل ميسي.

كما يُعد النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي إحدى أكبر المفاجآت السعيدة لجماهير الرياضة العربية، التي شاهدت كيف تمكّن الموهبة، مع تمتعه بصفات فريدة جمعت بين ذكائه الأكاديمي الحاد الذي نقله مباشرة إلى أرضية الملعب، أن يصبح العقل المدبر لخط وسط "أسود الأطلس" ومفتاحاً أساسياً في وصولهم إلى ربع النهائي، بعدما أبهر الصغير الجميع في مرحلة المجموعات، وخاصة في اللقاء أمام البرازيل، عندما استعرض قدرة استثنائية على افتكاك الكرات بنسبة نجاح كاملة في الالتحامات الفردية والتحكم التام في نسق اللعب، وهو الأداء الذي جعله يدخل رسمياً قائمة أغلى المواهب الشابة في العالم.

من جانبه، استغل السويسري الشاب، جوهان مانزامبي، مباريات مونديال 2026، ليعلن عن نفسه قوة بدنية وتكتيكية هائلة في منطقة العمليات، حيث شارك أساسياً ولعب دور الرابط الحيوي بين دفاع وهجوم كتيبة المدرب مراد ياكين، لأنه تميز بقطع الكرات وإفساد هجمات الخصوم وبناء المرتدات السريعة بدقة متناهية، ما جعله مساهماً بفاعلية في تحقيق بلاده مفاجآت مدوية في كأس العالم، أبرزها الفوز على الجزائر بهدفين مقابل لا شيء في دور الـ32.

ورغم خروج منتخب الجزائر من دور الـ32 على يد سويسرا في مونديال 2026، فإن النجم الصاعد إبراهيم مازة ترك بصمة لا تُنسى في كأس العالم، بعد أن لعب في مرحلة المجموعات، ليظهر أنه يتميز برؤية ثاقبة للملعب، وقدرة عالية على تقديم التمريرات المفتاحية والخطيرة لزملائه تحت الضغط العالي، ناهيك عن جرأته في التسديد نحو المرمى، ما جعله المحرك الهجومي الأول لـ"محاربي الصحراء".

أما النجم الفرنسي الشاب ديزيري دوي، فبرهن على أنه أحد الأعمدة المستقبلية لمنتخب "الديوك" بمشاركته بفاعلية كبيرة في مسيرة رفاق القائد كيليان مبابي نحو نصف نهائي مونديال 2026، حيث لعب دوراً حاسماً في مركز خط الوسط الهجومي والجناح، وتجلى بريقه التكتيكي في مباراة ثمن النهائي الصعبة ضد باراغواي، إذ تمكّن من الحصول على ركلة الجزاء، التي جعلت كتيبة المدرب السابق ديديه ديشان تواصل رحلتها، الأمر الذي جعل نجم باريس سان جيرمان يرسخ مكانه أحد أفضل المواهب الشابة الواعدة التي أبهرت الجماهير في ملاعب أميركا الشمالية.

وتحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، نال الإنكليزي الواعد نيكو أورايلي ثقة مطلقة، فقد جرى الاعتماد عليه أساسياً في أربع مباريات لمنتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال 2026، بعدما شغل الجبهة اليسرى الهجومية ببراعة تكتيكية نادرة جامعاً بين المهارة الفردية والالتزام الدفاعي الصارم وكان القاسم المشترك في كل الانتصارات، التي حققها رفاق القائد هاري كين، الذين وصلوا إلى نصف النهائي، ونالوا المركز الثالث عقب فوزهم المثير على فرنسا بستة أهداف مقابل أربعة أهداف.

كرة عالمية يامال يواسي ميسي بعد رونالدو.. تسليم مشعل المونديال

بدوره، أثبت العاجي يان ديوماندي أنه أحد الأجنحة الهجومية الأكثر إثارة وإمتاعاً في المونديال، حيث خاض مباريات ساحل العاج بصفة أساسية، وقدم مستويات مذهلة في دور المجموعات ضد الإكوادور وألمانيا، وصنع هدفاً حاسماً في شباك كوراساو، لكنه استطاع تقديم أوراق اعتماده لدى جماهير الرياضة ووسائل الإعلام، التي شاهدت سرعته الخارقة وقدرته على مراوغة منافسيه عبر الأطراف والتغول نحو العمق، فضلاً عن مساهمته في كسب الأخطاء بذكاء.

ولا يمكن الحديث عن الجواهر التي قدمت أنفسها، من دون ذكر اسم المهاجم الأسترالي، نيستوري إرانكوندا، الذي كان أحد المساهمين في وصول بلاده إلى دور الـ32 من عمر مونديال 2026، بفضل ما قام به خلال مرحلة المجموعات، حيث كشف عن طاقته البدنية الهائلة وسرعته الاستثنائية، التي خلقت ارتباكاً واضحاً في خطوط دفاع الخصوم، مبرهناً على قدرة عالية في التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم والجرأة الكبيرة في مواجهة المدافعين، ليكون مثالاً حياً للمهاجم العصري القادر على صنع الفارق فور دخوله المستطيل الأخضر، وهذا ما ظهر بشكل واضح، بعدما لعب دوراً في تحقيق إحدى أكبر المفاجآت خلال بطولة كأس العالم، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بفضل مساهمته في تحقيق الانتصار على تركيا (2-0)، رغم أن جميع وسائل الإعلام توقعت فوز "ذئاب الأناضول".