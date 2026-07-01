ما الوجهات المحتملة للنجم ليبرون جيمس بعد مغادرة ليكرز؟

- ليبرون جيمس، أسطورة كرة السلة، يغادر لوس أنجليس ليكرز بعد ثمانية مواسم، ويستعد لموسم جديد في دوري السلة الأميركية للمحترفين. - الخيارات المحتملة لجيمس تشمل غولدن ستايت ووريورز للعب بجانب ستيفن كوري ودرايموند غرين، وكليفلاند كافالييرز لتشكيل ثنائية مع دونوفان ميتشل. - ميامي هيت وسان أنتونيو سبيرز من الخيارات الأخرى، حيث يمكن لجيمس تعزيز الفريقين بوجود نجوم مثل يانيس أنتيتوكونمبو في ميامي، وتطوير العناصر الشابة في سان أنتونيو.

يستعد أسطورة كرة السلة الأميركية للمحترفين، ليبرون جيمس (41 سنة)، لخوض موسم جديد في اللعبة، بعد أن أعلن قبل ساعات مغادرته نادي لوس أنجليس ليكرز واستمراره في الملاعب لموسم جديد، وهو الذي قضى مع الفريق ثمانية مواسم خلال مسيرته الرياضية.

وفي هذا الإطار، أورد موقع قناة "أن بي سي" الأميركية، اليوم الأربعاء، معلومات حول الأندية المُحتملة للنجم ليبرون جيمس في الموسم المقبل لدوري السلة الأميركية للمحترفين، لافتاً إلى أنّ واحداً من أبرز الخيارات هو نادي غولدن ستايت ووريورز، الذي يبدو من الأندية المرشحة لخطف جيمس بقوة لكي يلعب إلى جانب النجمين ستيفن كوري ودرايموند غرين، مع العلم أن ووريورز يُعد من الأندية المنافسة لليكرز بشكل مباشر.

أما الخيار الثاني لليبرون جيمس، فهو نادي كليفلاند كافالييرز، الفريق الذي صنع معه سابقاً إنجازات كبيرة، ولعب معه حوالي 11 موسماً على فترتين بين 2003 و2010 وبين 2014 و2018. ويحتاج النادي لأسطورة إلى جانب النجم دونوفان ميتشل، من أجل تشكيل ثنائية قادرة على تقوية الفريق، ومنحه فرصاً أكبر للمنافسة على لقب بطولة الدوري في الموسم المقبل 2026-2027.

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كما يُعد نادي ميامي هيت من الخيارات المطروحة بقوة على الطاولة، وهو النادي الذي لا يُمانع في التعاقد مع ليبرون جيمس، خصوصاً مع اقتراب وصول نجم ميلووكي باكس، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو إلى الفريق، ما يعني إمكانية إنشاء تشكيلة قوية مُكوَّنة من مجموعة من النجوم، مع التنويه بأنّ وصول جيمس سيرفع مستوى الفريق، ويجعله قادراً على المنافسة في بطولة الدوري لمحاولة التتويج باللقب.

في المقابل، لا يُمكن استبعاد خيار الانتقال إلى نادي سان أنتونيو سبيرز، الفريق الذي يبني نفسه أخيراً بالعناصر الشابة، وعليه فإنّ وصول جيمس يمكن أن يكون مهماً جداً لقيادة العناصر الشابة وتطوير مستواها على أرض الملعب، مثل الفرنسي فيكتور ويمبانياما، وديلان هاربر، وستيفون كاسل، ودي آرون فوكس، وغيرهم الكثير من اللاعبين الشباب.