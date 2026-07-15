ما الرسالة التي وضعها لامين يامال على عصابة رأسه أمام فرنسا؟

- لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني الشاب، ظهر بعصابة رأس تحمل رسالة خاصة خلال مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026، حيث تأهلت إسبانيا للنهائي بعد الفوز 2-0. - العصابة حملت رموزاً تشير إلى حي روكافوندا في ماتارو، حيث نشأ يامال، ويستخدمها كتعبير عن اعتزازه بأصوله، كما يحتفل بأهدافه بتشكيل الرقم (304) بأصابعه. - يامال ارتدى عصابة أخرى مكتوب عليها "إيغو يامال"، في رسالة تحدٍ وثقة بالنفس، ويطمح لإضافة لقب كأس العالم إلى مسيرته.

ظهر لامين يامال (19 عاماً)، نجم المنتخب الإسباني الشاب، بعصابة رأس تحمل رسالة خاصة خلال مواجهة فرنسا في دالاس، ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، والتي أسفرت عن بلوغ "الماتادور" المباراة النهائية للبطولة العالمية المقررة الأحد المقبل إثر الفوز بهدفين مقابل لا شيء.

وحملت العصابة عبارتي (08304) و(روكافوندا)، في إشارة إلى الحي الواقع في مدينة ماتارو، حيث نشأ لاعب برشلونة وصاحب الأصول المغربية، وفقاً لما نشرته شبكة تي واي سي سبورتس الأرجنتينية. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها يامال العصابة نفسها، إذ سبق أن ارتداها خلال الفوز على البرتغال في دور الـ16.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ماذا تعني عبارة "روكافوندا" المكتوبة على عصابة رأس لامين يامال؟ كيف عبر لامين يامال عن اعتزازه بمنطقة نشأته بخلاف عصابة الرأس؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واعتاد يامال أيضاً على الاحتفال بأهدافه عبر تشكيل الرقم (304) بأصابع يديه، فيما يمثل الرقم (08304)، الرمز البريدي للمنطقة التي ترعرع فيها النجم الإسباني. وقد احتفل بهذه الطريقة بعد هدفه في مرمى السعودية أيضاً، وهو هدفه الوحيد في النسخة الحالية من كأس العالم. ولا يكتفي يامال بوضع هذا الرقم على عصابة رأسه، بل يحمله كذلك على حذائه وعدد من متعلقاته الشخصية، في تعبير دائم عن اعتزازه بالمنطقة التي نشأ فيها. ويطمح اللاعب، الذي سبق له التتويج بكأس أمم أوروبا، لإضافة لقب كأس العالم إلى مسيرته رغم صغر سنه.

كرة عالمية إسبانيا تهزم فرنسا بهدفين وتبلغ نهائي كأس العالم 2026

كما لم تكن تلك العصابة الوحيدة التي ظهر بها يامال خلال البطولة، إذ سبق أن ارتدى عصابة أخرى كُتب عليها " (Ego Yamal) إيغو يامال (وتعني بالعربية أنا يامال)، في رسالة حملت طابع التحدي والثقة بالنفس، وجاءت رداً على الانتقادات التي طاولته. وحسمت إسبانيا القمة أمام فرنسا في نصف نهائي قوي بمدينة دالاس، لينتظر الإسبان خصمهم الفائز من لقاء الأرجنتين وإنكلترا (يلعبان الأربعاء في أتلانتا) في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد 19 يوليو/تموز في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية.

👋🏼🇪🇸 Lamine Yamal at full time. pic.twitter.com/gtx5mF7qOP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026