ماييلي.. قناص لحظات الحسم وكلمة السر في بطولات بيراميدز

- فيستون ماييلي، اللاعب الكونغولي، قاد نادي بيراميدز لتحقيق إنجازات تاريخية، حيث سجل أهدافاً حاسمة في مباريات نهائية، ليمنح الفريق ألقاباً مثل كأس السوبر الأفريقي وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا. - انضم ماييلي إلى بيراميدز في 2023، ورفض النادي عروضاً مالية ضخمة للاحتفاظ به، ليواصل تألقه ويصبح رمزاً للنجاح خارج نطاق الأهلي والزمالك. - في موسم 2025-2026، سجل ماييلي هاتريك ضد أهلي جدة، ليقود بيراميدز للفوز بكأس القارات الثلاث، ويشهر إسلامه، ويؤدي العمرة، مؤكداً مكانته كأيقونة أفريقية.

لم ينجح لاعب كرة أفريقي، خارج قطبي الكرة المصرية (الأهلي والزمالك)، في صناعة التاريخ مع نادٍ مصري آخر، مثلما فعل القناص الكونغولي، فيستون ماييلي (31 عاماً)، المتألق في صفوف نادي بيراميدز.

وقاد فيستون (إبراهيم) ماييلي، فريقه بيراميدز للفوز على نهضة بركان المغربي، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 75، ليمنح "السماوي" لقب بطل كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، وتحوّل إلى بطل المناسبات الكبرى، بعدما ارتبط التعاقد معه بصناعة التاريخ، وحصد الألقاب، وكسر عقدة غياب البطولات بين عامي 2018- 2023.

وضم نادي بيراميدز النجم فيستون ماييلي في صيف عام 2023، لينجح في أول مواسمه بقيادة الفريق للفوز ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على زد بهدف نظيف في المباراة النهائية سجله ماييلي في الدقيقة الـ 86، وقبل أربع دقائق من النهاية، وفي الموسم التالي 2024-2025، نجح في قيادة فريقه إلى ثاني ألقابه وأعرقها، وهو الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه في المباراة النهائية على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف "إياباً"، وسجل وقتها ماييلي هدف التقدم لفريقه، الذي فتح الباب أمام التتويج بالكأس القارية.

وقرر بيراميدز تفعيل الموسم الثالث في عقد النجم الكونغولي، والإبقاء عليه، رافضاً رحيله لأي نادٍ آخر، وضحى بعروض مالية وصلت قيمتها إلى ثلاثة ملايين دولار أميركي (ما يعادل 150 مليون جنيه مصري) من أندية عربية طالبت بالتعاقد معه، ليواصل جني الثمار.

وفي موسم 2025-2026 نجح ماييلي في كتابة التاريخ، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها بيراميدز للفوز على أهلي جدة السعودي في الدور ربع النهائي لبطولة "إنتركونتيننتال"، وحصد لقب بطل كأس القارات الثلاث، ليشهر بعدها إسلامه، ويؤدي العمرة ونجح في مواصلة التوهج رفقة بيراميدز، وسجل هدف الفوز الغالي له على نهضة بركان المغربي، ليقود الفريق إلى التتويج بكأس السوبر الأفريقي، ويرفع عدد ألقاب النادي إلى أربع بطولات، كان فيها البطل الأول، وكلمة السر، وقدم نفسه كمنقذ، وهداف أول في القارة السمراء، وأيقونة أفريقية فريدة من نوعها، في ظل التوهج خارج دائرة الأهلي والزمالك، وإجماع الجماهير بمختلف انتماءاتها على براعته كمهاجم مميز.