مايويذر يواجه خطر إلغاء نزاله بسبب مشاكله في أميركا

يواجه المُلاكم الأميركي، فلويد مايويذر (49 عاماً)، خطر إلغاء النزال المرتقب ضد منافسه اليوناني، مايك زامبيديس، في العاصمة أثينا، يوم 27 يونيو/حزيران القادم، بسبب المشاكل التي تلاحقه في الولايات المتحدة، نتيجة ديونه الضريبية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الجمعة، أن الديون الضريبية للملاكم فلويد مايويذر وصلت إلى سبع ملايين دولار أميركي، وتلقى إشعاراً من مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة بأواخر شهر مارس/آذار الماضي، يجري إبلاغه، بأنه بات يواجه مشاكل قانونية، نتيجة عدم قدرته على تسديد ما عليه من أموال، رغم جمعه ثروة مالية في مسيرته الاحترافية برياضة "الفن النبيل".

وتابعت أن هناك دعوى قضائية رفعت ضد فلويد مايويذر في شهر فبراير/شباط الماضي، من مالك شقته الفاخرة في مدينة نيويورك، إذ بات المُلاكم الأميركي مطالباً بدفع تعويض قدره 330 ألف دولار، بعدما وقع على عقد إيجار في ديسمبر/كانون الأول عام 2024، لكن صاحب 49 عاماً توقف عن دفع الإيجار في يوليو الماضي.

وأوضحت أن فلويد مايويذر تهرب من دفع الإيجار، رغم أنه كان ينشر صوراً على حساباته في مواقع التواصل، تظهره يستقل طائرة خاصة، ومحاط بأكوام من النقود، إلّا أن الملاكم الأميركي تلقى أيضاً دعوى قضائية ضده، من شركة الطيران، لأنه لم يسدّد فواتير رحلاته إلى منطقة الكاريبي، بالإضافة إلى دعاوى قضائية أخرى في لوس أنجليس، من أحد محلات المجوهرات الشهيرة في المدينة.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن فلويد مايويذر يواجه الآن، سحب جواز سفره من السلطات المحلية في بلاده، ومنعه من السفر، بسبب كثرة الدعوى القضائية الموجهة ضده، ما يعني أن الملاكم المخضرم لن يمكنه خوض النزال ضد منافسه، مايك زامبيديس، في العاصمة أثينا، بالإضافة إلى عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع الأسطورة مايك تايسون، حتى يلعبا في مواجهة استعراضية خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.