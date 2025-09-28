مايويذر قدّم هدية لنفسه قيمتها 25 مليون يورو

- فاز الملاكم الأميركي فلويد مايويذر على الأيرلندي كونور ماكغريغور في أغسطس 2017، محققًا أرباحًا مالية ضخمة بلغت 300 مليون دولار. - احتفل مايويذر بفوزه بشراء قصر فاخر في بيفرلي هيلز بقيمة 25 مليون يورو، يتميز بتصميم فرنسي حديث ومساحة واسعة تضم ست غرف نوم وتسعة حمامات وحديقة كبيرة. - رغم أن القصر كان يُقدر سابقًا بـ38 مليون يورو، إلا أن مايويذر استفاد من انخفاض قيمته السوقية، مما جعله استثمارًا جيدًا على المدى الطويل.

استطاع المُلاكم الأميركي، فلويد مايويذر (48 عاماً)، تحقيق انتصار بالضربة القاضية على الأيرلندي كونور ماكغريغور (37 عاماً)، في النزال، الذي جمع بينهما خلال شهر أغسطس/آب عام 2017، وحصل على أرباح مالية تُقدر بنحو 300 مليون دولار، لكن المفاجأة في الهدية التي قدمها لنفسه.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس السبت، أن الملاكم الأميركي، فلويد مايويذر، اشترى هدية لنفسه قيمتها 25 مليون يورو، وهي عبارة عن قصر فاخر في منطقة بيفرلي هيلز بولاية لوس أنجليس، بُني على الطراز الفرنسي الحديث في عام 1992، وجُدِّد عام 2016، وتبلغ مساحة الأرض، التي يقع عليها هذا العقار الفاخر، أكثر من هكتارين.

وتابعت أن قصر فلويد مايويذر تبلغ مساحته 1300 متر مربع، ومقسم إلى كتلتين رئيستين، ويضم ست غرف نوم، وتسعة حمامات، وغرفة خاصة للموظفين، ومرأباً لأربع سيارات، وحديقة ضخمة مع مسبح خارجي وآخر داخلي، وهو ما يفسّر قيمته التي وصلت إلى 25 مليون يورو، واشتراه الملاكم الأميركي، بعدما حقق أرباحاً مالية ضخمة، قبل إعلان اعتزاله في عام 2017، عقب نزاله ضد الأيرلندي كونور ماكغريغور.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن القصر الذي اشتراه فلويد مايويذر، كانت تبلغ قيمته المالية 38 مليون يورو، ومع ذلك ومع مرور الوقت، انخفضت قيمته السوقية، وهو الأمر الذي جعل الملاكم الأميركي يحسم الصفقة في عام 2017، وأجرى عدة تعديلات عليه، من خلال إحدى الشركات العقارية في لوس أنجليس، إذ ارتفعت قيمته خلال السنوات الماضية، وهو استثمار جيد على المدى الطويل بالنسبة إلى صاحب الـ48 عاماً.