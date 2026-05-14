ماينان يعود مجدداً إلى حسابات تشلسي رغم تجديد عقده مع ميلان

- مستقبل مايك ماينان يثير الجدل في ميلان بعد توقيعه عقدًا جديدًا حتى 2031، وسط اهتمام تشلسي المتجدد بالتعاقد معه في الصيف المقبل، مما يعيد فتح ملف انتقاله المحتمل. - الشكوك تحيط بمستقبل ماينان بسبب الأوضاع الإدارية والفنية غير المستقرة في ميلان، مع احتمال رحيل المدرب ماسيميليانو أليغري الذي لعب دورًا في إقناع الحارس بالبقاء. - ميلان في موقف تفاوضي أقوى الآن، حيث يمكنه المطالبة بمبلغ كبير مقابل ماينان، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026.

عاد مستقبل مايك ماينان (30 عاماً) ليثير الجدل داخل أروقة نادي ميلان، رغم مرور خمسة أشهر فقط على توقيعه عقده الجديد مع النادي الإيطالي، وذلك بعد تجدد اهتمام تشلسي بالتعاقد مع الحارس الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الخميس.

وكان ماينان قريباً من مغادرة ميلان خلال العام الماضي، في وقت كان عقده يقترب من نهايته، ما فتح الباب أمام إمكانية رحيله مجاناً، وبرز تشلسي آنذاك بوصفه أبرز المهتمين بالحارس الفرنسي، وسط تقارير تحدثت عن اتفاق على الشروط الشخصية بين الطرفين، قبل أن يرفض النادي الإيطالي العرض ويتمسك ببقاء حارسه الأساسي.

ونجح ميلان لاحقاً في تمديد عقد ماينان خلال يناير/ كانون الثاني 2026 حتى يونيو/ حزيران 2031، في خطوة بدت وكأنها أنهت كل الشكوك المتعلقة بمستقبله داخل ملعب "سان سيرو"، لكن التقارير الإيطالية الأخيرة تؤكد الآن أن تشلسي لم يغلق الملف، بل يستعد لمحاولة جديدة من أجل ضم الحارس الدولي الفرنسي هذا الصيف.

وترتبط الشكوك الحالية أيضاً بالأوضاع الإدارية والفنية داخل ميلان في ظل الحديث المتزايد عن احتمال رحيل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري والمدير الرياضي الألباني إيغلي تاري، وسط حالة من عدم الاستقرار داخل النادي.

وتشير التقارير إلى أن أليغري لعب دوراً أساسياً في إقناع ماينان بالبقاء وتجديد عقده، ما يعني أن رحيل المدرب بعد موسم واحد فقط قد يدفع الحارس الفرنسي إلى إعادة النظر في مستقبله مع الروسونيري، خاصة مع استمرار اهتمام تشلسي بالحصول على خدماته.

وفي حال قرر ميلان فتح باب المفاوضات، فإن النادي الإيطالي سيكون في وضع أقوى مقارنة بالعام الماضي، بعدما ضمن بقاء اللاعب بعقد طويل الأمد يمتد حتى 2031، ما يمنحه فرصة المطالبة بمبلغ مالي كبير مقابل التخلي عن الحارس الذي سيبلغ 31 عاماً هذا الصيف، والذي يستعد أيضاً للمشاركة أساسياً مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل.

