مايك تايسون ينصح فيوري: تراجع عن قرار اعتزالك

- مايك تايسون ينصح تايسون فيوري بالتراجع عن قرار اعتزاله المبكر في سن 37 عاماً، مشيراً إلى أن أمامه الوقت الكافي لخوض المزيد من المواجهات وتحقيق النجاحات في عالم الملاكمة. - يؤكد تايسون على أهمية الاستمرار في التدريبات القاسية والمواجهات حتى بلوغ سن الأربعين، محذراً من الندم في المستقبل إذا لم يستغل فيوري الفرص المتاحة أمامه. - يشدد تايسون على ضرورة عدم التأثر بآراء المحيطين، ويحث فيوري على أخذ قسط من الراحة والتفكير ملياً قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

وجّه أسطورة الملاكمة، الأميركي مايك تايسون (59 عاماً)، نصيحة مباشرة إلى البريطاني تايسون فيوري، يحثه فيها على ضرورة التفكير ملياً، بالعودة مرة أخرى إلى الحلبات، لأنه ما زال من المُبكر اعتزاله في سن 37 عاماً، وأمامه الوقت الكافي لخوض الكثير من المواجهات ضد منافسيه، كذلك فإن الخسارتين المتتاليتين أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك لا تعنيان الاستسلام.

وقال مايك تايسون في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ميرور البريطانية، أمس السبت: "تمنيت لو لم أعلن اعتزالي نهائياً في سنّ مبكرة، عليك يا فيوري الاستمرار بخوض التدريبات القاسية، ولا تقطعها نهائياً، واستمر في خوض المواجهات ضد منافسيك، على الأقل حتى تبلغ سن الأربعين عاماً، وبعدها من الممكن أن تعلن قرارك أمام العالم أجمع، ونحن سنحترم حينها هذا الأمر، لكن عليك التراجع عن قرار اعتزالك".

وتابع مايك تايسون: "إذا استمعت لمحيطك الآن، فإنه عند بلوغك سن الأربعين عاماً ستندم أشد الندم، وتلوم الجميع، لأنه لم يتحدث أحد معك عن ضرورة مواصلة مسيرتك في عالم الملاكمة، وأنا اليوم أنصحك علناً، عليك الاستمرار، وخوض المواجهات أمام منافسيك، واستفد من الوقت الكبير الذي أمامك، فما زلت صغيراً على قرار كبير مثل هذا، لأن الاعتزال النهائي يترتب عليه الكثير من الأشياء، وخذني مثالاً لك، أنا نادم على قرار اعتزالي المبكر".

وختم مايك تايسون تصريحاته: "فيوري بحاجة إلى بعض الوقت، وعليه أن يأخذه بشكل كامل، لكن قرار الاعتزال مرفوض بالنسبة إليّ، وعليك التفكير خلال هذه الفترة، لأنني متأكد أن إصرارك على موقفك الحالي يعني الندم بعد ثلاثة أعوام، ولا تجعل محيطك يؤثر فيك، لأن الوقت ما زال أمامك، وخذ قسطاً من الراحة الآن، وعليك العودة. يجب عليك التراجع عن قرارك".