مايك تايسون يحذر مايويذر قبل المواجهة المرتقبة

15 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 12:48 (توقيت القدس)
تايسون في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك، 1 مايو 2025 (آل بيلو/Getty)
تايسون في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك، 1 مايو 2025 (آل بيلو/Getty)
- مايك تايسون، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، يوجه تحذيراً لفلويد مايويذر قبل مواجهتهما الاستعراضية المرتقبة في 2026، معبراً عن استعداده وشغفه للعودة إلى الحلبات وتحقيق انتصار جديد.
- تصريحات تايسون لصحيفة ماركا تؤكد حماسه للنزال، مشيراً إلى أنه لم يفقد شغفه بالملاكمة رغم التحديات التي واجهها في نهاية مسيرته الاحترافية.
- إعلان النزال بين تايسون ومايويذر أحدث صدمة في عالم الملاكمة، حيث يجمع بين أسلوبين مختلفين، مما يثير حماس الجماهير ويعيد ذكريات الحقبة الذهبية للرياضة.

وجه بطل العالم سابقاً في الوزن الثقيل، الأميركي مايك تايسون (59 عاماً)، تحذيراً إلى مواطنه فلويد مايويذر (48 عاماً)، وذلك قبل المواجهة الاستعراضية المرتقبة بينهما، في عام 2026، إذ يرغب نجم الملاكمة العالمية السابق، في تحقيق انتصار جديد رغم توديع النزالات المحترفة منذ سنوات، قبل أن تشهد الفترة الأخيرة عودته لخوض مواجهات استعراضية ذكّرت الجماهير بصولاته السابقة، عندما كان أفضل ملاكم في العالم، وحقق الكثير من الانتصارات بالضربة القاضية، فتحوّل إلى كابوس عند منافسيه.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية، تصريحات تايسون، أمس الثلاثاء، بخصوص النزال المرتقب، إذ قال: "سيكون الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لا أصدق ذلك. مضت فترة طويلة على النزالات المثيرة. سأُبلي بلاءً حسناً في المرة المقبلة، أنا مستعد وأنتظر النزال". ومن الواضح أن تايسون لم يفقد بعد شغفه بالحلبات وحرصه على حصد الانتصارات، خاصة أنه كان ملهماً للكثير من الملاكمين على مرّ التاريخ، رغم أن نهاية مسيرته الاحترافية شهدت الكثير من الهزات والأزمات.
رياضات أخرى
التحديثات الحية

نزال تايسون ومايويذر.. سؤال من داخل عائلته "أقوى من أيّة لكمة"

وأحدث إعلان نزال تايسون ومايويذر الاستعراضي صدمةً واسعةً في عالم الملاكمة، فقد شكّل الرجلان حقبتين وأسلوبين مختلفين، حيث تناقضت قوة تايسون الشرسة مع براعة مايويذر الدفاعية، فقد عُرف تايسون بصلابته في مختلف النزالات التي خاضها، بينما كان مايويذر مبدعاً في تفادي اللكمات، ولهذا قد يحيي النزال المرتقب في ربيع العام المقبل لدى الجماهير العديدَ من الذكريات من الحقبة الذهبية لرياضة الملاكمة.

