مايك تايسون يثير غموضاً حول نزاله مع مايويذر

- أُصيب مايك تايسون بالتواء في يده، مما يثير الشكوك حول نزاله الاستعراضي ضد فلويد مايويذر في 25 أبريل بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أكد تايسون أن الإصابة بسيطة لكنه لم يستبعد إلغاء النزال. - تايسون ومايويذر أعلنا عن اتفاق لخوض نزال استعراضي في أفريقيا، حيث وقع تايسون العقد بالفعل، ويأتي ذلك بعد عودة تايسون للملاكمة في 2020 بعد اعتزاله في 2005. - فلويد مايويذر يسعى لمواصلة مسيرته المميزة بلا هزائم، حيث حقق 50 انتصاراً منذ بداية مسيرته الاحترافية في 1996، وآخر نزال له كان ضد كونور ماكغريغور في 2017.

أُصيب الملاكم الأميركي، مايك تايسون (59 عاماً) بالتواء في يده، مما أثار شكوكاً حول مصير نزاله أمام مواطنه فلويد مايويذر (49 عاماً)، بعدما وقّع أسطورة الملاكمة للوزن الثقيل عقداً لمواجهة مايويذر في نزال استعراضي مُقررة إقامته في 25 إبريل/ نيسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكشف تايسون خلال ترويجه لفعالية ملاكمة للهواة الخميس عن مدى خطورة إصابته أمس الخميس قائلاً: "إنه مجرد التواء بسيط. عليّ أن أبذل قصارى جهدي. هذه هي الطريقة الوحيدة التي أعرفها"، لكن عندما سُئل عما إذا كانت الإصابة قد تؤدي إلى إلغاء النزال، أجاب تايسون: "سنرى".

في العام الماضي، أعلن كلّ من تايسون وفلويد مايويذر عن اتفاق لخوض نزال استعراضي، لكن لم يتم تأكيد أي موعد أو مكان حينها، لكن عند سؤاله عن تفاصيل الاتفاق، قال الملاكم المخضرم بحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن: "هذا شيء وقّعت عليه بالفعل. سيُقام النزال في أفريقيا".

واعتزل تايسون الملاكمة لأول مرة عام 2005، ثم عاد عام 2020 لخوض نزال استعراضي من ثماني جولات ضد الأسطورة روي جونز جونيور، وانتهى النزال بالتعادل، لكن في نوفمبر 2024، خاض تايسون نزالاً مثيراً للجدل أمام جايك بول، نجم اليوتيوب الذي تحول إلى ملاكم، في نزال احترافي معتمد، وفاز بعدها بول، البالغ من العمر 29 عاماً، بالنزال الذي امتد لثماني جولات قصيرة مدّة كلّ منها دقيقتان، وشاهدها 108 ملايين شخص عبر منصة نتفليكس.

على المقلب الآخر، يسعى فلويد مايويذر إلى متابعة مسيرته المميزة، بعدما حقق 50 انتصاراً من دون أي هزيمة أو تعادل، حيث بدأت مسيرته الاحترافية بتاريخ 11 أكتوبر 1996، حين كان يبلغ من العمر 19 عاماً و230 يوماً، حينها تفوق على روبرتو أبوداكا في نيفادا، بينما كان نزاله الأخير يوم 17 أغسطس/ آب 2017 بمواجهة الأيرلندي كونور ماكغريغور، نجم الفنون القتالية المختلطة، لينجح في التفوق عليه بعمر الـ40 عاماً و183 يوماً.