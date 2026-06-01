مايكل وود.. حارس نيوزيلندا ضحى بزفافه للمشاركة في كأس العالم

- مايكل وود، حارس مرمى منتخب نيوزيلندا، يؤجل زفافه للمشاركة في كأس العالم 2026، بدعم من خطيبته زانا رينتون، حيث اتفقا على إقامة الزفاف العام المقبل. - اختيار وود في التشكيلة الأساسية كان مفاجئاً، بعد تراجع مستواه مع أوكلاند سيتي، لكنه استغل إصابة بديله ليقود فريقه للفوز بلقب الدوري الأسترالي لأول مرة. - وود سيكون الحارس الثالث لنيوزيلندا في مجموعة صعبة تضم بلجيكا ومصر وإيران، مما يبرز أهمية مشاركته في البطولة.

خطف حارس مرمى منتخب نيوزيلندا مايكل وود (27 عاماً) الأنظار إليه وبقوة، بعدما ضحى بحفل زفافه، الذي أجّله، حتى يشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقرر مايكل وود، الذي أعلن خطوبته قبل عام، تأجيل حفل زفافه من خطيبته زانا رينتون، بعدما ظهر اسمه في التشكيلة الأساسية لمنتخب نيوزيلندا، التي تستعد للمشاركة في المونديال، رغم أن حامي العرين وضع خططه الكاملة، حتى يُقيم عُرسه في شهر يونيو/ حزيران القادم، لكن كل شيء تأجل الآن، وفق ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، الجمعة.

وقال مايكل وود: "لقد كانت خطيبتي داعمة لي في قرار تأجيل الزفاف، لأنه ليس من السيئ إلغاء عرسي من أجل المشاركة في بطولة بحجم كأس العالم، وهذا الأمر لا يحدث إلا مرة كل أربع سنوات، واتفقت مع خطيبتي على إقامته في العام المقبل، والآن سأعمل على التركيز في المعسكر الخاص بنا، قبل انطلاق المنافسات بشكل رسمي".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن اختيار مايكل وود في التشكيلة الأساسية لمنتخب نيوزيلندا جاء مفاجئاً للعديد من وسائل الإعلام المحلية، لأن حامي العرين عانى كثيراً مع ناديه أوكلاند سيتي، وتراجع مستواه كثيراً، لكن إصابة بديله أوليفر سايل في ركبته خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي جعلت صاحب الـ27 عاماً يستغل الأمر بشكل مثالي، بعدما لعب دوراً في فوز فريقه بلقب الدوري الأسترالي للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضحت أن مايكل وود استطاع التصدي لركلة ترجيح قادت أوكلاند سيتي إلى تحقيق الانتصار على ملبورن سيتي في الأدوار الإقصائية، ثم حافظ حامي العرين على نظافة شباكه خلال الفوز على سيدني بهدف نظيف في الأسبوع الماضي، ليساهم في أن يجعل أوكلاند سيتي أول فريق نيوزيلندي يفوز بلقب الدوري الأسترالي الممتاز لكرة القدم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مايكل وود سيكون الحارس الثالث لمنتخب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026 القادمة، التي سيلعب فيها بالمجموعة السابعة، التي تُعد صعبة للغاية على الفريق، الذي سيواجه كلاً من بلجيكا ومصر وإيران.