مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد الدائم؟

- تحت قيادة مايكل كاريك، حقق مانشستر يونايتد انتصارات مهمة على مانشستر سيتي وأرسنال، مما أعاد الثقة للفريق بعد فترة من النتائج السلبية، بفضل تعديل أسلوب اللعب وتعزيز الانضباط الجماعي. - رغم الانتقادات من بعض رموز النادي، ركز كاريك على تطوير أداء الفريق واللاعبين بشكل فردي، مما ساعد في تحسين النتائج وإعادة الأمل للجماهير. - يواجه كاريك تحديات في ظل التكهنات حول تعيين مدرب جديد، لكنه ترك انطباعًا جيدًا ويأمل في الحصول على فرصة كمدرب دائم.

حقق مانشستر يونايتد نتائج مبهرة مع المدرب المؤقت، الإنكليزي مايكل كاريك (44 عاماً)، بالفوز بمباراتين متتاليتين على وصيف جدول "البريمييرليغ" مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في ديربي مانشستر على ملعب "أولد ترافورد"، في انتصارٍ غائبٍ هناك منذ يناير/ كانون الثاني 2023، تبعه انتصارٌ على المتصدر أرسنال 3-2 في استاد "الإمارات" بالعاصمة لندن، لأول مرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017.

النجم الإنكليزي الأسبق لويستهام وتوتنهام، والذي لعب لمانشستر يونايتد من عام 2006 حتى 2018، يُعتبر الوحيد إلى جانب واين روني الذي حقق كلّ البطولات بتاريخ النادي، بعدما استطاع الحصول على خمسة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وكأس الاتحاد في مناسبة واحدة، وكأس الرابطة في ثلاث مناسبات، و6 دروع خيرية، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في 2008 إضافة للدوري الأوروبي في عام 2017.

ويشغل مايكل كاريك للمرة الثانية منصب مدرب مؤقتاً بعدما خلف النرويجي أولي غونار سولشير في عام 2021، وقاد الفريق في ثلاث مباريات حقق خلالها الفوز مرتين على فياريال بدوري أبطال أوروبا وأمام أرسنال أيضاً في الدوري ثم تعادل مع تشلسي ليخلفه الألماني رالف رانغنيك، وهذه المرة وصل ليحلّ بدلاً من البرتغالي روبين أموريم، الذي فشل في إعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي، بعدما احتلّ المركز الـ15 خلال الموسم الماضي وفشل في التأهل للمسابقات القارية وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام بهدفٍ نظيف، ليتلقى انتقادات كبيرة لمشروعه.

تناوب 12 جهازا فنيا بعد الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون صاحب الـ39 بطولة مع "الشياطين الحمر"، بينهم كانت سبعة مشاريع دائمة، من الاسكتلندي ديفيد مويس، ثم الهولندي لويس فان خال، والبرتغالي جوزيه مورينيو، والنرويجي أولي غونار سولشير، ولاحقاً الألماني رالف رانغنيك، والهولندي تين هاغ والبرتغالي روبين أموريم، إضافة إلى خمسة أجهزة مؤقتة من الويلزي ريان غيغز، والإنكليزي مايكل كاريك في ولايتين، والهولندي رود فان نيستلروي والاسكتلندي دارين فليتشر.

ما قام به مايكل كاريك إنجازٌ كبيرٌ بفترة قصيرة، أولاً من خلال التعامل مع أخطاء أموريم، من تعديل أسلوب اللعب غير الموفق، الذي صمم عليه المدير الفني السابق من 3-4-3 إلى 4-2-3-1 أو 4-4-1-1، مع وضع تشكيلٍ مناسبٍ، وانضباط جماعي للفريق ككتلة واحدة، مع تحديد مهام لكلٍ لاعب والتأمين الدفاعي، والتحولات السريعة والفعالية الهجومية، وتطوير المستوى الجماعي والفردي، وضبط أفكاره بما يتناسب مع قدرات وإمكانات اللاعبين، إلى جانب التواصل مع النجوم مع التحفيز والحماس، كما نقل لهم خبرات لعبه للنادي، مع دفعهم لمعرفة قيمة الانتماء وحثّهم على بذل قصارى جهدهم بالملعب، بالتالي يشعر الجميع بالراحة لإعادة الثقة للاعبين والجماهير.

وجاءت النتائج المبهرة للشياطين الحمر تحت قيادة كاريك رغم معارضة بعض النجوم الكبار ورموز النادي، أمثال الأيرلندي روي كين، الذي طالب بأسماء كبيرة لتولي المهمة على غرار المدير الفني لمنتخب إنكلترا، الألماني توماس توخيل، أو الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للبرازيل، إضافة إلى اللاعب والمحلل الكروي غاري نيفيل، الذي اعتبر أنّ كاريك ليس الرجل المناسب للنادي.

مايكل كاريك تحدّث عن الضغوطات التي حاصرته من جانب النجوم السابقين، مؤكداً أنّ ما يهمه في الوقت الحالي هو الأداء والتركيز على قيادة الفريق ومحاولة تطوير المجموعة وكذلك اللاعبين فردياً بهدف النجاح والاقتراب من مركز القمة والترشح إلى دوري أبطال أوروبا، رغم ازدياد التكهنات بتخطيط الإدارة للتعاقد مع المدرب النمساوي أوليفير غلاسنر، الذي قرر الرحيل عن كريستال بالاس، بعدما قاد الفريق اللندني إلى الظفر بأول لقب بتاريخه في كأس الاتحاد الإنكليزي وتبعه درب السوبر الخيرية في بداية الموسم، بالتالي تبرز تحدّيات كثيرة للمدرب كاريك، والذي نجح في إعطاء انطباعٍ جيدٍ لدى الإدارة والجماهير، وهو الذي يتطلع حالياً للحصول على الفرصة الكاملة مدرباً دائماً بمسرح الأحلام لإعادة النادي للمكانة المستحقة من خلال حصد الألقاب والتتويجات.