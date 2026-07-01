مايكل أوليسه.. ملك صناعة الأهداف في المونديال

- مايكل أوليسه يواصل تألقه في كأس العالم 2026 بوصوله إلى 5 تمريرات حاسمة، ليصبح أحد أبرز صانعي الأهداف في البطولة، مما يعزز مكانته كلاعب لا يمكن مراقبته بسهولة في هجمات فرنسا. - رغم تألق كيليان مبابي بأهدافه، إلا أن أوليسه يبرز بقدرته على قراءة اللعب وتوزيع الكرات الحاسمة، مما ساعد مبابي على تصدر ترتيب الهدافين مع ليونيل ميسي. - أوليسه اقترب من تسجيل هدف رائع ضد السويد، لكن القائم حرمه، ومع ذلك، استمر في تقديم التمريرات الحاسمة لزملائه، مما يسهل عملية التسجيل.

بوصوله إلى "الأسيست" الخامس في رصيده في كأس العالم 2026، واصل الفرنسي مايكل أوليسه (24 عاماً)، رسم اللوحات في مختلف المباريات مثبتاً أنّ تألقه مع نادي بايرن ميونخ الألماني خلال الموسم الماضي في صناعة الأهداف مع فريقه لم يكن مصادفة، بما أنه أصبح محركاً أساسياً في هجمات بطل العالم 1998 و2018، حيث بات من الصعب مراقبته أو الحدّ من خطورته.

5 - Michael Olise 🇫🇷 compte désormais 5 assists dans cette Coupe du Monde 2026, seul Pelé 🇧🇷 (6 en 1970) a fait mieux lors d'une même édition depuis 1966.



Iconique. pic.twitter.com/EFFDSOO9VD — OptaJean (@OptaJean) June 30, 2026

ورغم أن كيليان مبابي يخطف الأضواء من مباراة إلى أخرى بأهدافه التي تصنع الفارق باستمرار، إلا أن أرقام أوليسه تضعه في خانة كبار النجوم في البطولة، حيث وزّع الهدايا على رفاقه في كل المباريات من خلال حسن قراءة اللعب وقدرته العالية على إيصال الكرة إلى رفاقه رغم مراقبة المدافعين، حيث ساعد مبابي على تصدر ترتيب الهدافين مع ليونيل ميسي بـ6 أهداف لحدّ الان وقد يساعده على دخول التاريخ بإحراز المزيد من الأهداف لاحقاً.

كرة عالمية ساحل العاج تشكو ظلم التحكيم ضد النرويج والشريف يحسمها

ولم يكن أوليسه محظوظاً منذ بداية البطولة، فقد اجتهد كثيراً من أجل تدوين اسمه في سجل الهدافين في البطولة وكان قريباً من تسجيل واحد من أفضل الأهداف في البطولة في مرمى السويد إثر محاولة هزّ الشباك بحركة فنية مميزة ولكن القائم حرمه من إهداء الجماهير لوحة كانت ستبقى عالقة في الأذهان طوال مواسم طويلة، ولكنه لم يفقد الأمل فتابع المحاولة، والفشل الذي لاحقه في التهديف لم يثنه على مواصلة إهداء الكرات الحاسمة إلى رفاقه، وهي كرات تجعل التسجيل عملية سهلة.