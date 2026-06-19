مايكل أوليسه إلى ريال مدريد.. القرار بيد الفرنسي وهذه قيمة الصفقة

- ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع النجم الفرنسي مايكل أوليسه، حيث يعتزم دفع 150 مليون يورو، وفقاً لتصريحات رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي يسعى لجلب نجم كبير للفريق. - رغم رفض بايرن ميونخ بيع أوليسه، إلا أن ريال مدريد مستعد لدفع 220 مليون يورو، وهو مبلغ قد يغري النادي الألماني لتعزيز موارده المالية. - تعتمد الصفقة بشكل كبير على رغبة أوليسه في مغادرة بايرن ميونخ، حيث يمكن أن يغير طلبه الرحيل موقف النادي البافاري من الصفقة.

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، الجمعة، اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع النجم الفرنسي، مايكل أوليسه (24 سنة)، خصوصاً بعد تصريحات رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، بأنه ينوي دفع مبلغ 150 مليون يورو للتعاقد مع نجم كبير. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هدف الرئيس بيريز لم يكن التعاقد مع النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بل التعاقد مع مايكل أوليسه (24 سنة)، الذي قدم مستوى رائعاً في هجوم نادي بايرن ميونخ الألماني ومستوىً مُميزاً في أول مباراة لمنتخب فرنسا في مونديال 2026 أمام السنغال، وصنع الهدف الأول في المواجهة لمصلحة المهاجم كيليان مبابي.

ووفقاً للمعلومات، فإن نادي ريال مدريد لا يُمانع في دفع قيمة 220 مليون يورو للتعاقد مع أوليسه، رغم أن نادي بايرن ميونخ الألماني يرفض مغادرة نجمه الفرنسي وأكد أكثر من مرة أنه ليس للبيع، ولكن بحسب "آس" الإسبانية، فإن هذا المبلغ من شأنه أن يُغري النادي البافاري في الميركاتو؛ لأنه مبلغ ضخم ممكن أن يستفيد منه بطل ألمانيا لإنعاش خزانته المالية.

في المقابل، تعتمد صفقة انتقال أوليسه إلى النادي الملكي بنسبة كبيرة على موافقة النجم الفرنسي على مغادرة بايرن ميونخ؛ لأنه في حال طلب اللاعب الرحيل، فعندها ستتحرك إدارة النادي البافاري لمحاولة الموافقة على عرض قيمته 220 مليون يورو، عدا عن ذلك يرفض بطل البوندسليغا بشكل قاطع مغادرة أحد أبرز مواهب كرة القدم الفرنسية حالياً.