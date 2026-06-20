ماهو سر السائل الذي شربه الحكم الألماني بعد إصابته في مونديال 2026؟

كرة عالمية
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
20 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 01:48 (توقيت القدس)
لحظة سقوط الحكم زواير في مباراة أميركا وأستراليا، 19 يونيو 2026 (سارة ستير/Getty)
لحظة سقوط الحكم زواير في مباراة أميركا وأستراليا، 19 يونيو 2026 (سارة ستير/Getty)
+ الخط -

اظهر الملخص
- تعرض الحكم الألماني فيليكس زواير لتشنج عضلي خلال مباراة أميركا وأستراليا في مونديال 2026، مما استدعى تدخل اللاعب الأسترالي إيدن أونيل لمساعدته بسبب الإرهاق وارتفاع درجات الحرارة في سياتل.
- الحكمة الرابعة كاتيا غارسيا قدمت لزواير مشروباً خاصاً للطاقة، مشابه لعصير المخلل، الذي ساعده على التعافي سريعاً واستكمال المباراة، حيث انتهت بفوز الولايات المتحدة وتأهلها لدور الـ32.
- يُستخدم هذا المشروب الرياضي عالي الأداء لتخفيف التشنجات العضلية بسرعة، لكنه غير موصى به للاستخدام المستمر بسبب محتواه العالي من الملح.

لم يستطع الحكم الألماني، فيليكس زواير (45 عاماً)، إكمال المواجهة التي جمعت بين أميركا وأستراليا في مونديال 2026، وانتصرت فيها الولايات المتحدة بهدفين مقابل لا شيء، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً كل من تركيا وباراغواي.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن فيليكس زواير تعرض لتشنج عضلي قبل نهاية المواجهة بين أميركا وأستراليا بعدة دقائق، الأمر الذي جعله يسقط على الأرض، ليسارع نجم المنتخب الأسترالي، إيدن أونيل، إلى محاولة التخفيف عن قاضي المواجهة، الذي بدا مرهقاً للغاية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مدينة سياتل الأميركية.

وسارعت الحكمة الرابعة، كاتيا غارسيا، إلى إعطاء زميلها فيليكس زواير عبوة تتضمن سائلاً شربه الحكم الألماني على الفور، ووقف بعدها ليكمل المواجهة، التي انتهت بفوز منتخب الولايات المتحدة الأميركية على أستراليا بهدفين مقابل لا شيء، ويحسم مسألة تأهله إلى دور الـ32 في مونديال 2026، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط.

من مواجهة أميركا وأستراليا في المونديال، 19 يونيو 2026 (إيميلي تشين/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

أميركا تهزم أستراليا بهدفَين وتحسم بطاقة التأهل في مونديال 2026

ويعد المشروب الذي تلقاه الحكم شبيهاَ بما يسمى في الوطن العربي "عصير المخلل أو الكبيس" وهو مشروب خاص للطاقة في عالم الرياضة، يستخدمه الرياضيين عاليي الأداء، من أجل مساعدتهم، لأنه يحوي على محلول ملحي مع ماء وخل، ويحفز باشرةً على مكافحة التشنجات، لأن شربه يجعل الجهاز العصبي يستجيب على الفور، حتى يساعد على تخفيف الانقباض العضلي غير الإرادي، لأن المواد الموجودة فيه تمنح دفعة طاقة هائلة لمساعدة الشخص على ما يفقده خلال جهده البدني الكبير، وهذا ما حدث مع الحكم الألماني. ولا ينصح الأطباء بتناول هذا المشروب باستمرار، لأنه عالي الملوحة، إذ يوصى باستخدامه لمثل الحالة التي عانى منها الحكم الألماني فيليكس زواير. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عصير الطاقة هذا يساعد على تخفيف التشنج سريعاً، إذ يُعتقد أن الخل فيه يحفّز ردة فعل عصبية في الحلق فتُرسل إشارة إلى الدماغ، لتهدئة الأعصاب المسؤولة عن الانقباضات العضلية.

دلالات
المزيد في رياضة
نيمار خلال تدريبات منتخب البرازيل في نيوجيرسي، 18 يونيو 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

الرئيس البرازيلي ينتقد نيمار: أول لاعب في العالم عن بُعد

لاعبو الكويت يحتفلون بكأس التحدي الآسيوي في 13 مايو 2026 (ياسر الزيات/ فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الكويت يتوج بطلاً للدوري للمرة الخامسة على التوالي

يشارك أسطورتا كرة القدم في آخر بطولة لهما في كأس العالم (بات إلمونت وكارل بريدجمان/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

ميسي ضد رونالدو في نهائي المونديال... حلم يراود نجم البرتغال