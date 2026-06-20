ماهو سر السائل الذي شربه الحكم الألماني بعد إصابته في مونديال 2026؟

- تعرض الحكم الألماني فيليكس زواير لتشنج عضلي خلال مباراة أميركا وأستراليا في مونديال 2026، مما استدعى تدخل اللاعب الأسترالي إيدن أونيل لمساعدته بسبب الإرهاق وارتفاع درجات الحرارة في سياتل. - الحكمة الرابعة كاتيا غارسيا قدمت لزواير مشروباً خاصاً للطاقة، مشابه لعصير المخلل، الذي ساعده على التعافي سريعاً واستكمال المباراة، حيث انتهت بفوز الولايات المتحدة وتأهلها لدور الـ32. - يُستخدم هذا المشروب الرياضي عالي الأداء لتخفيف التشنجات العضلية بسرعة، لكنه غير موصى به للاستخدام المستمر بسبب محتواه العالي من الملح.

لم يستطع الحكم الألماني، فيليكس زواير (45 عاماً)، إكمال المواجهة التي جمعت بين أميركا وأستراليا في مونديال 2026، وانتصرت فيها الولايات المتحدة بهدفين مقابل لا شيء، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً كل من تركيا وباراغواي.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن فيليكس زواير تعرض لتشنج عضلي قبل نهاية المواجهة بين أميركا وأستراليا بعدة دقائق، الأمر الذي جعله يسقط على الأرض، ليسارع نجم المنتخب الأسترالي، إيدن أونيل، إلى محاولة التخفيف عن قاضي المواجهة، الذي بدا مرهقاً للغاية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مدينة سياتل الأميركية.

REFEREE BREAK ✋



An unusual moment as Felix Zwayer, the German referee, requires assistance after being struck by cramp.#FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/IkWmvOxu0E — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 19, 2026

وسارعت الحكمة الرابعة، كاتيا غارسيا، إلى إعطاء زميلها فيليكس زواير عبوة تتضمن سائلاً شربه الحكم الألماني على الفور، ووقف بعدها ليكمل المواجهة، التي انتهت بفوز منتخب الولايات المتحدة الأميركية على أستراليا بهدفين مقابل لا شيء، ويحسم مسألة تأهله إلى دور الـ32 في مونديال 2026، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط.

USA vs Australia had to be paused just minutes before full-time...



Because referee Felix Zwayer pulled up with CRAMP. 😱



We've all been there, Felix. 😅 pic.twitter.com/iZO6TS2JMG — talkSPORT (@talkSPORT) June 19, 2026

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ويعد المشروب الذي تلقاه الحكم شبيهاَ بما يسمى في الوطن العربي "عصير المخلل أو الكبيس" وهو مشروب خاص للطاقة في عالم الرياضة، يستخدمه الرياضيين عاليي الأداء، من أجل مساعدتهم، لأنه يحوي على محلول ملحي مع ماء وخل، ويحفز باشرةً على مكافحة التشنجات، لأن شربه يجعل الجهاز العصبي يستجيب على الفور، حتى يساعد على تخفيف الانقباض العضلي غير الإرادي، لأن المواد الموجودة فيه تمنح دفعة طاقة هائلة لمساعدة الشخص على ما يفقده خلال جهده البدني الكبير، وهذا ما حدث مع الحكم الألماني. ولا ينصح الأطباء بتناول هذا المشروب باستمرار، لأنه عالي الملوحة، إذ يوصى باستخدامه لمثل الحالة التي عانى منها الحكم الألماني فيليكس زواير. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عصير الطاقة هذا يساعد على تخفيف التشنج سريعاً، إذ يُعتقد أن الخل فيه يحفّز ردة فعل عصبية في الحلق فتُرسل إشارة إلى الدماغ، لتهدئة الأعصاب المسؤولة عن الانقباضات العضلية.