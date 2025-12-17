- يتوقع المدرب ماهر إسماعيل أن يكون نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب دفاعياً، مع احتمالية تغير الوضع في حال تسجيل هدف مبكر. يعتمد المدربان على تكتيك 3-4-3 مع تحول دفاعي إلى 5-4-1، مع تركيز على وسط الملعب والضغط على حامل الكرة. - يُرجح تفوق المغرب هجومياً بفضل لاعبين مثل وليد أزارو ومنير شويعر، بينما يتميز الأردن بانسجام دفاعي وقدرة على التحولات السريعة بفضل علي علوان ومحمود مرضي. - رغم غياب ستة لاعبين مؤثرين، يظل المنتخب الأردني جاهزاً ببدلاء قادرين على سد الفراغ، مع دقة عالية في الكرات الثابتة لكلا المنتخبين.

توقع المدرب الأردني ماهر إسماعيل (46 عاماً) أن يتسم نهائي كأس العرب بين المنتخبين الأردني والمغربي بطابع دفاعي واضح، في ظل الحذر الكبير الذي سيطغى على مجريات اللقاء، مؤكداً أن المواجهة لن تكون مفتوحة، إلا في حال تسجيل هدف مبكر قد يربك حسابات المدربين.

وأوضح إسماعيل، اللاعب الأردني السابق في العديد من الأندية المحلية، ومدرب الفئات السنية في نادي الشحانية القطري، في حوار مع "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن المدربين جمال السلامي وطارق السكتيوي يعتمدان على فلسفة متقاربة، تقوم على الرسم التكتيكي 3-4-3 مع التحول الدفاعي إلى 5-4-1 عند فقدان الكرة، مشيراً إلى أن الصراع الحقيقي سيكون في وسط الملعب والضغط على حامل الكرة.

ورجّح إسماعيل تفوق المنتخب المغربي من حيث الخيارات الهجومية، بوجود أسماء قادرة على صناعة الفارق، مثل وليد أزارو ومنير شويعر وزحزوح والبركاوي، مؤكداً أن "أسود الأطلس" يمتلكون قوة هجومية ضاربة، تعتمد على اللعب الجماعي، والتسديد من خارج منطقة الجزاء، إلى جانب الاختراق من العمق والأطراف في آن واحد. في المقابل، أشاد إسماعيل بالانسجام الكبير الذي يتمتع به المنتخب الأردني، ولا سيما على الصعيد الدفاعي، مؤكداً أن المدافعين أظهروا قدرة عالية على الصمود والتحمل، كما ظهر جلياً في الشوط الثاني أمام المنتخب العراقي، رغم الضغط المكثف، ما يعكس تمركزاً جيداً وانضباطاً في الكتلة الدفاعية والمنظومة ككل.

وأشار إسماعيل إلى أن المنتخب الأردني يعتمد بشكل رئيسي على التحولات السريعة، مستفيداً من قدرات علي علوان ومحمود مرضي، مع احتمالية الدفع بعودة الفاخوري أو أحمد العرسان منذ بداية اللقاء، لافتاً إلى أن أسلوب "النشامى" يقوم على اللمسات القليلة والوصول السريع إلى مرمى المنافس بأقل وقت ممكن. وتطرق إسماعيل إلى تأثير الغيابات في صفوف المنتخب الأردني، معتبراً أن فقدان ستة لاعبين مؤثرين، وعلى رأسهم يزن النعيمات، يمثل ضربة قوية، لكنه شدد في الوقت ذاته على جهوزية البدلاء وقدرتهم على سد الفراغ. وختم إسماعيل حديثه بالتشديد على أن المنتخبين يمتلكان دقة عالية في الكرات الثابتة، وأن المنتخب المغربي، رغم اعتماده على الصف الثاني، يملك حلولاً متعددة، متمنياً أن يرتقي النهائي إلى مستوى الفكر التكتيكي والأداء الفني، الذي يليق بقيمة البطولة والمنتخبين.