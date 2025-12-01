ماهر إسماعيل: أبو جزر قرأ مباراة قطر جيداً وهذا ما فعله البطاط

- تفوق منتخب فلسطين على نظيره القطري في افتتاح كأس العرب 2025 بفضل الانضباط التكتيكي والتحركات المدروسة بين خطي الدفاع والوسط، مما شكل خطورة على مرمى قطر. - المدرب إيهاب أبو جزر أجرى تبديلات إيجابية في الشوط الثاني، مما ساهم في تحسين أداء المنتخب الفلسطيني، مع الحفاظ على الروح القتالية وترابط الخطوط. - مصعب البطاط نجح في الحد من خطورة أكرم عفيف، وساهم الهدف العكسي لسلطان البريك في فوز فلسطين، مما يعزز فرصهم في التأهل من دور المجموعات.

شرح مدرب الفئات السنية في نادي الشحانية القطري، الأردني ماهر إسماعيل (46 عاماً)، في حديث لـ "العربي الجديد"، سبب تفوق منتخب فلسطين على نظيره القطري، اليوم الاثنين، في افتتاح بطولة كأس العرب 2025 في قطر بهدف دون مقابل، جاء في آخر أنفاس المواجهة على استاد البيت.

وقال ماهر إسماعيل: "المباراة كانت صعبة جداً منذ الدقائق الأولى، باعتبارها الظهور الأول للمنتخبين في البطولة، فقد ظهر الحذر واضحاً على الطرفين، لكن المنتخب الفلسطيني قدّم انضباطاً تكتيكياً عالياً في وسط الملعب، مع تحركات مدروسة بين خطي الدفاع والوسط. لم نرَ الحارس رامي حمادة كثيراً، إذ لم تكن هناك فرص حقيقية أو مواجهات مباشرة مع حارسي المرمى من كلا الجانبين. وتبادل الفريقان الأفضلية: أحياناً كان يتفوّق المنتخب القطري، وأحياناً يتقدم المنتخب الفلسطيني، لكن أبرز ما ظهر على المستوى التكتيكي كان في التحولات السريعة واللعب على الأطراف، ما شكّل خطورة على مرمى العنابي".

وأضاف المدرب: "أعتقد إيهاب أبو جزر قرأ جيداً المباراة، وحقيقة التبديلات كانت إيجابية خلال الشوط الثاني، وقام لوبتيغي بالزج بالمهاجم الصريح، محمد مونتاري، ومِن ثمّ كان هناك بعض الهجمات الخطرة على المنتخب الفلسطيني، لكن الشكل والانتشار كان على أعلى مستوى، خاصة الروح القتالية التي كانت موجودة لدى الفدائي وترابط الخطوط أيضاً".

وختم إسماعيل حديثه بالقول: أعتقد أن مصعب البطاط حدّ كثيراً من خطورة النجم الأول في قطر، أكرم عفيف، ومِن ثمّ كانت قراءة جيدة، كما رأينا رقابة جيدة وشكلاً وانتشاراً داخل أرض الملعب للمنتخب الفلسطيني. والهدف العكسي لسلطان البريك في مرمى منتخب بلاده في الوقت الإضافي كان صعباً جداً على العنابي بتلقي الهدف في هذا الوقت، وحاز الفلسطيني على أول ثلاث نقاط من المنتخب القطري، وأعتقد أنّه بات قريباً جداً من التأهل في دور المجموعات بعد هذه المباراة". يُذكر أن منتخب فلسطين تصدّر المجموعة إلى جانب سورية، التي فازت على تونس، في وقت سابق، بهدف نظيف أيضاً.