ماني يكشف سر خلافه مع صلاح وعرض مانشستر يونايتد

كشف النجم السنغالي، ساديو ماني (33 عاماً) عن سر خلافه مع محمد صلاح (33 عاماً)، الذي تحوّل لاحقاً إلى صداقة متينة، واستعرض خلال مقابلة صحافية أجراها مع نجم مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناند (47 عاماً) في الوقت نفسه تجربته الإنسانية ودفء استقبال السعودية له خلال التجربة التي يقضيها بألوان نادي النصر، حيث شعر بالترحيب والكرم الذي يفوق كل توقعاته.

وروى ماني موقفه الطريف مع صلاح، الخميس، إذ قال إن الخلاف كان جزءاً طبيعياً من المنافسة بينهما داخل الملعب، وأشار إلى أن العلاقة بينهما كانت ودية على المستوى الشخصي، فـ"أحياناً يمرّر لي صلاح الكرة، وأحياناً لا. وكان بوبي هو الوحيد الذي يشاركنا الكرة باستمرار. أتذكّر مباراة بيرنلي حين غضبت كثيراً لأنه لم يمرّر لي الكرة، لكن اليوم التالي جاء إليّ وقال لي إنه لم يكن يقصد شيئاً، فقط أراد التسديد، ولو رأى فرصة للتمرير لي، لفعل ذلك".

وأشار ماني إلى أن هذا الموقف عزز صداقته مع صلاح "منذ ذلك اليوم أصبحنا أقرب، وأحياناً يحدث الشيء نفسه، لكن بكوننا مهاجمين، من الطبيعي ألا يرى اللاعب الكرة ويحسب كل شيء". ويعكس هذا الحوار مدى الاحترام المتبادل بين النجمين الكبيرين، ورسوخ العلاقة الإنسانية فوق التنافس الرياضي.

وفي جانب آخر، تحدث ماني عن تجربته الإنسانية في السعودية، ووصف مدى دفء الترحيب الذي لقيه، فقال: "حدث هذا في شهر رمضان، وعندما حان وقت المغرب دعاني بعض الأشخاص إلى تناول الطعام معهم، فقلت إنهم لا يعرفونني، فقالوا لي إن هذا أمر طبيعي في السعودية، الجميع يساعد الجميع ونجتمع معاً". وأضاف: "لم يكونوا يعلمون أنني ساديو ماني، ولم يدعوني لأنني لاعب أو مشهور، بل فقط لأن هذا هو التصرف الطبيعي".

وكشف ماني عن عرض سابق من مانشستر يونايتد في عهد المدرب الهولندي لويس فان غال، فقال: "اتصل بي وطلب مني القدوم للفريق، لكنني كنت أتساءل كيف سأجد مكاناً في ظل وجود نجوم مثل روني ودي ماريا، لذلك رفضت العرض". ويعكس هذا القرار وعي ماني بمستقبله الرياضي وقدرته على اختيار الوقت والمكان المناسبين لمشواره.

وتأتي تصريحات ماني لتؤكد جوانب شخصيته الإنسانية بعيداً عن الأضواء، كما تسلط الضوء على طبيعة علاقاته مع زملائه الكبار وتجربته في السعودية التي تركت لديه انطباعاً مميزاً عن الكرم والترحاب. من خلال هذا المزيج بين الصداقة والاحترام والمواقف الإنسانية، يظهر ماني نموذجاً للاعب متوازن يجمع بين الاحترافية وروح التسامح والانفتاح على الآخرين.