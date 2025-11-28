يمرّ ميلان بفترة جيدة في الوقت الحالي على مستوى منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، خاصة بعد الفوز على إنتر ميلانو قبل أيام قليلة في الديربي بفضل تألق حارسه الفرنسي مايك مانيان، الذي تصدّى لركلة جزاء كانت ستعني نهاية اللقاء بالتعادل 1-1، لكنه أهدى فريقه ثلاث نقاطٍ غالية حين أوقف تسديدة التركي هاكان تشالهان أوغلو.

ووفقاً لموقع "توربينا" الإيطالي، أمس الخميس، فإن صفقة تجديد عقده مع ميلان تبدو معطّلة حالياً، رغم أنّ العقد الحالي ينتهي في صيف 2026، إذ تُقدّم إدارة الروسونيري عرضاً لمدة عامين أو ثلاثة مع زيادة في الراتب إلى نحو خمسة ملايين يورو سنوياً بما أنّه يتقاضى ما بين 3.2 ملايين و3.5 ملايين يورو في الوقت الراهن، لكن هذا الأمر لم يقنع حتى اللحظة حامي عرين الديوك الذي قد يرحل عن النادي في نهاية الموسم مجاناً.

وفي ظل معاناة ميلان في تجديد عقد مانيان، على غرار ما حصل في السابق مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما، يظهر اهتمام أوروبي كبير بضمّ الحارس المميز في الميركاتو الصيفي، إذ يُتابع يوفنتوس وضعه عن كثب ويخطط لانتدابه مجاناً في الصيف المقبل إذا غادر ميلان، كما أن هناك أندية إنكليزية مهتمة للغاية، خصوصاً مانشستر يونايتد الذي عانى في السنوات الأخيرة بهذا المركز.

ويُقدر ثمن مانيان بما بين 25 و30 مليون يورو في السوق حالياً، خاصة أنّ عقده شارف على النهاية، ولذلك بحسب المصدر عينه تقبّلت إدارة ميلان بيعه خلال الميركاتو الشتوي الحالي بحال وصل أي عرض تفادياً لخروجه مجاناً في الصيف، إذ تبدو الأبواب موصدة من ناحية التجديد.