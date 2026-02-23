مانيان رفض عرض يوفنتوس مفضلاً ميلان.. إليكم التفاصيل

- مايك مانيان يرفض عرض يوفنتوس المغري ويفضل تجديد عقده مع ميلان حتى عام 2031، مؤكدًا ولاءه للنادي رغم العروض الأعلى من البيانكونيري. - يوفنتوس وبايرن ميونخ وتشلسي أبدوا اهتمامهم بضم مانيان، لكن الحارس الفرنسي اختار البقاء مع ميلان، بينما يواجه يوفنتوس تحديات في مركز حراسة المرمى. - ماتيا بيرين كان قريبًا من العودة إلى جنوى، لكن يوفنتوس رفض رحيله بسبب الفجوة المالية، مما يترك احتمالات كبيرة لرحيله في نهاية الموسم.

رفض حارس مرمى ميلان الفرنسي مايك مانيان (30 عاماً) عرضاً من نادي يوفنتوس قبل تجديد عقده مع فريقه الحالي خلال الفترة الماضية، رغم أنّ البيانكونيري عرض راتباً أعلى مما كان سيحصل عليه مع الروسونيري، مفضّلاً الاستمرار مع وصيف الدوري الإيطالي حالياً وعدم الدخول في مغامرة جديدة.

وكشف الصحافي ماتيو موريتو، الاثنين، أنّ يوفنتوس بدأ مفاوضاتٍ مع مانيان في نهاية عام 2025 لاستطلاع إمكانية انتقاله مجاناً في الصيف، إذ تواصل مسؤولو النادي مع وكلائه بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وكانوا على استعدادٍ لتقديم راتبٍ أعلى بقليلٍ من أجره الحالي مع ميلان في محاولةٍ لإقناعه بتغيير وجهته، إلا أن حامي عرين ليل السابق تريّث في حسم موقفه، مؤكداً أن أولويته البقاء مع ميلان، ليوقّع في نهاية المطاف عقداً جديداً يمتد حتى عام 2031، فيما أشار موريتو إلى أن العقد ساري المفعول حتى عام 2030 مع خيار التمديد موسماً إضافياً يُمكن لميلان تفعيله حينها.

وفي سياقٍ متصل، أكد المصدر عينه أن بايرن ميونخ الألماني تواصل مع الحارس الفرنسي بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لكنه لم يعاود المحاولة بعد ذلك، بينما أجرى تشلسي محادثاتٍ معه خلال الصيف من دون أن تتطور الأمور إلى خطواتٍ متقدمة، في الوقت الذي لم يُعرف فيه حتى اللحظة ما إذا كان يوفنتوس سيُجري تغييراتٍ في مركز حراسة المرمى الموسم المقبل، إذ تعرّض ميشيل دي غريغوريو لانتقاداتٍ لاذعةٍ في الأسابيع الأخيرة.

كما كان الحارس الاحتياطي ماتيا بيرين قريباً جداً من العودة إلى جنوى في يناير/كانون الثاني، لكن يوفنتوس رفض السماح له بالرحيل، ويعود ذلك جزئياً إلى وجود فجوةٍ بين مطالبه المالية وعرض جنوى، ليبقى بيرين في تورينو حتى نهاية الموسم، مع وجود احتمالاتٍ كبيرة لرحيله عن النادي في ختام الموسم، بحسب ما صرح به موريتو.