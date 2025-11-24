مانيان حصن ميلان العنيد.. فرمل إنتر وأحرج إدارة فريقه

تابع الحارس الفرنسي، مايك مانيان (30 عاماً)، إحراج إدارة فريقه ميلان الإيطالي، بمواصلة العروض القوية، في انتظار حصوله على عرض يوافق عليه، لتمديد عقده مع الفريق، ومواصلة التجربة مواسم إضافية. وقد ضرب مانيان موعداً جديداً مع التألق في ديربي ميلانو، بتصديات مميزة في شوط المباراة الأول، ثم التصدي لركلة جزاء في الفترة الثانية، ليُهدي ميلان انتصاراً على جاره، في قمة الأسبوع الـ 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في لقاء شهد حضوراً فرنسياً لافتاً طوال فترات اللعب (سبعة لاعبين من الفريقين في نهاية المواجهة على أرضية الملعب)، كما مدّد ميلان سلسلة النتائج الإيجابية أمام جاره بمباراة سادسة توالياً دون خسارة.

قصة ركلة الجزاء الضائعة للإنتر في الديربي والتصدي الكبير من مايك مانيان 🌟🎥

#إنتر_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/239evpsTuw — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 23, 2025



وكان مانيان جاهزاً لرد هجومات الإنتر الخطيرة في أول 45 دقيقة، كما هبّ القائم لمساعدته في مناسبتين، ومنع الإنتر من أخذ الفارق، الذي كان يبدو قريباً منه في أكثر من مناسبة ومستحقاً، قياساً بخطورة الفرص، التي توفرت له، ولكن في الفترة الثانية، ظهر الأميركي كرستيان بوليسيتش، ليُثبت تخصصه في هزّ شباك الإنتر، مُتوجاً هجوماً معاكساً لفريقه، وتحوّل اللقاء بعدها إلى هجوم "النيراتزوري"، في مواجهة دفاع "الروسونيري"، إلى أن حصل الفرنسي ماركيس تورام على ركلة جزاء، تقدم لها لاعب ميلان سابقاً، التركي هاكان تشالهان أوغلو، ولكنه وجد مانيان مُستعداً للدفاع عن مرماه، متصدياً لكرة التعادل ببراعة كبيرة، مُعيداً إلى الأذهان تصديه المميز منذ أسابيع قليلة أمام نادي روما بركلة نفذها الأرجنتيني باولو ديبالا، ليهدي الحارس الفرنسي فريقه انتصاراً، نظراً لأن الفرص الخطيرة كانت منعدمة تقريباً بعد هذه المحاولة.

وبفضل تألق مانيان في ديربي ميلانو، فقد انفرد روما بالصدارة برصيد 27 نقطة متقدماً على ميلان ونابولي، وفي رصيد كل فريق 25 نقطة، بينما تراجع الإنتر رابعاً برصيد 24 نقطة، رفقة بولونيا ويوفنتوس خامساً بـ 20 نقطة، ذلك أن إنتر كان يبدو في موقف جيد لحصد الانتصار، بعد سلسلة إيجابية من المباريات في الأسابيع الأخيرة، وهذا التقارب في الترتيب يؤكد أن الدوري الإيطالي سيكون مشتعلاً في الموسم الحالي، كما أن ميلان أثبت أنه فريق المباريات القوية بانتصارات على أفضل الأندية، وتفادي الهزيمة في أسوأ الحالات.