مانشيني يعترف بصعوبة مواجهة فيسيل كوبي... وسايس يثق بقدرات السد

أقرّ مدرب نادي السد القطري لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني اليوم الأربعاء، بقوة فريق فيسيل كوبي الياباني، الخصم المرتقب مواجهته في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة غداً الخميس على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدّة، بينما تحدّث المدافع المغربي رومان سايس عن التحضيرات التي تسبق هذه القمة القارية.

وقال مانشيني في مؤتمر صحافي عشية مواجهة الفريق الياباني: "نأمل أن نتعافى بشكلٍ جيد من المباراة الماضية. كانت صعبة جداً، ولعبنا 120 دقيقة. الأمر ليس سهلاً، لكننا نأمل أن نكون في أفضل جاهزية. أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة، سنواجه فريقاً جيداً يضم لاعبين مميزين".

وعن عدم إجراء أي تبديل في المباراة السابقة أمام الهلال السعودي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي قبل اللجوء لركلات الترجيح التي حسمت لمصلحة السد 4-2، قال المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا: "كنت واثقاً من اللاعبين الذين شاركوا في تلك اللحظة. كان هناك توازن جيد، وقدّموا أداءً رائعاً. فقط في آخر 10 دقائق من الشوط الثاني الإضافي شعر اللاعبون ببعض الإرهاق، لكنهم نفذوا ركلات الترجيح بشكل ممتاز وكانوا موجودين في أرض الملعب، ولهذا السبب لم أقم بإجراء أي تغييرات".

وكشف مانشيني ما كتبه للاعبين بعد نهاية مباراة ثمن النهائي: "كتبت للاعبي فريقي بعد المباراة شكراً لكم لأننا هزمنا أفضل فريق في آسيا وأخرجناه، وهذا ما يعزز الثقة بالفريق أكثر". مع العلم أن السد كان قد احتلّ المركز الثامن في مرحلة الدوري بمنطقة الغرب برصيد ثماني نقاط من ثماني مباريات، حيث فاز في مباراتين، وتعادل مرتين، وخسر في أربع مباريات، ثم فاز في دور الـ16 على الهلال السعودي بفارق ركلات الترجيح 4-2.

في المقابل احتلّ فيسيل كوبي المركز الثاني في منطقة الشرق برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات، بعدما فاز في خمس مواجهات، مقابل التعادل في مباراة واحدة، وخسارة اثنتين، ثم فاز في دور الـ16 على سيؤول من جمهورية كوريا بواقع 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى غرار مانشيني تحدّث النجم المغربي، قلب الدفاع رومان سايس عن المواجهة المقبلة في ربع النهائي وطريقة التحضير المناسبة لها، وقال في مؤتمر صحافي هو الآخر: "الأهم هو النوم، فهو أفضل وسيلة للتعافي، وبعد ذلك هناك الكثير من التفاصيل مثل التغذية، شرب الكثير من السوائل، والخضوع للعلاج حتى لو شعرت أنك لا تحتاج إليه. كلّ هذه الأمور الصغيرة تساهم في التعافي ويمكن أن تساعدك. خوض مباراة كهذه يساعد أيضاً على التعافي بشكل أسرع لأنك تكون في حالة معنوية جيدة (بعد الفوز على الهلال). إنها تفاصيل صغيرة لكنها قد تُحدث فرقاً كبيراً في المباراة المقبلة".

وأكد سايس نجم نادي وولفرهامبتون السابق، وصاحب الخبرة الكبيرة مع منتخب المغرب الذي بلغ بصحبته نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، أنّه لا يريد استخدام مسألة التعافي كعذرٍ قبل المواجهة أمام الفريق الياباني، مشيراً إلى أن السد يمتلك جودة لإحداث الفارق في أي وقت، لكنه اعترف في الوقت عينه أنّ المباراة المقبلة قد يحتاج فيها "الزعيم" لأكبر عدد من اللاعبين، ليختم بعبارة أظهرت حجم الثقة التي يمتاز بها: "دوري أبطال آسيا للنخبة مهم جداً بالنسبة لنا، ونريد الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، لذلك فإن كل التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق".