مانشيني يبدأ حقبته الجديدة مع السد القطري.. العين على آسيا

سيبدأ السد، بطل الدوري القطري لكرة القدم، عهداً جديداً مع الإيطالي، روبيرتو مانشيني (60 سنة)، بعد تعيينه أخيراً مدرباً للنادي القطري العريق، وذلك في المواجهة المُنتظرة أمام نادي السيلية، مساء السبت، تحضيراً لخوض استحقاق آسيوي مهم جداً.

وأعلن نادي السد القطري التعاقد مع مانشيني، بعقد يمتد لموسمين ونصف، خلفاً للمدرب الإسباني المُقال، فيليكس سانشيز، في مهمة البحث عن تصحيح وضعية الفريق على الصعيدين المحلي والقاري، إذ بدأ الفريق رحلته في موسم 2025-2026، بنتائج متذبذبة، ليعود ويتدارك الموقف في آخر جولتين بانتصارين على الريان (5-1) وأم صلال (8-3)، تحت إشراف المدرب الإسباني السابق المؤقت سيرخيو أليغري، لكن من دون جديد بالمحصلة الإجمالية، حيث جمع النقطة الـ14 في المركز السادس.

ويحتاج مانشيني إلى تحقيق الفوز مع نادي السد لعدة اعتبارات، منها تسجيل الانتصار الأول مع الفريق القطري، وكذلك التفرغ للتحضير لمواجهة الوحدة الإماراتي الصعبة والقوية في الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الثلاثاء المقبل، إذ يحتاج النادي القطري إلى الفوز بأي طريقة من أجل رفع رصيده إلى خمس نقاط والتقدم في الترتيب، بعد جمعه نقطتين فقط من أول أربع مباريات.

وتحدّث مانشيني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي السد القطري قبل مواجهة السيلية، وقال: "الوضعية الحالية لا تليق بناد بحجم السد. آمل أن نحقق الكثير من الانتصارات لتصويب المسار. نريد أن نقدّم أداءً أفضل لأنّ وضعنا الحالي غير جيد. الفوز بالدوري المحلي ممكن، لكن في الوضعية الحالية الأمر يبدو صعباً جداً".

وأضاف مانشيني في حديثه عن وضعية نادي السد الحالية، قائلاً: "الأفضل التركيز على أهدافنا قصيرة المدى، وأن نفوز مباراة بعد أخرى، وعندما نتقدّم في جدول ترتيب الدوري المحلي يمكننا التحدث عن أمور أكبر. الأمر عينه ينطبق على الصعيد القاري، فعلينا الفوز بالعديد من المباريات في دور المجموعات لمحاولة التأهل إلى الدور المقبل".