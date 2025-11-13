مانشيني مدرباً للسد القطري.. مهمة صعبة تنتظر الإيطالي مع "الزعيم"

- أعلن نادي السد القطري عن تعيين المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مديراً فنياً للفريق لمدة موسمين ونصف، بعد رحيله عن تدريب منتخب السعودية. - يسعى مانشيني لإعادة السد إلى مكانته الطبيعية بعد تحقيقه اللقب الـ18 الموسم الماضي، حيث يحتل حالياً المركز السادس بفارق ثماني نقاط عن المتصدر نادي الغرافة. - يمتلك مانشيني خبرة واسعة في عالم كرة القدم، حيث قاد منتخب إيطاليا للفوز بلقب "يورو 2020" وعمل مع أندية كبرى مثل إنتر ميلان ومانشستر سيتي.

أعلن نادي السد القطري، اليوم الخميس، تعيين المدرب الإيطالي الخبير، روبرتو مانشيني (60 عاماً)، مديراً فنياً للفريق خلال المرحلة المقبلة، ليدخل حقبة جديدة من مسيرته في منطقة الخليج العربي، بعدما قاد منتخب السعودية خلال الفترة الماضية عقب رحيله عن منتخب إيطاليا.

وقال النادي القطري في منشور على صفحته في منصة إكس: "روبرتو مانشيني مدرباً للفريق لموسمين ونصف"، ليبدأ المدرب الإيطالي خوض مهمته الجديدة مع الفريق الساعي للعودة إلى مكانه الطبيعي، بعدما حقق اللقب الـ18 خلال الموسم الماضي، لكنه يحتلّ حالياً المرتبة السادسة برصيد 14 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن المتصدر، نادي الغرافة (22 نقطة).

وكان مانشيني قد ترك منصبه مع منتخب السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بعدما وصل إلى هناك في شهر أغسطس/ آب 2023، وهو الذي يمتلك خبرة كبيرة في عالم كرة القدم، إذ قاد منتخب بلاده للحصول على لقب "يورو 2020" التي أقيمت في عام 2021 بسبب تأجيلها إثر جائحة كورونا، كذلك عمل مع أندية فيورنتينا، ولاتسيو، وإنتر ميلان في إيطاليا، ثم مانشستر سيتي الإنكليزي، وغلطة سراي التركي، ومن ثم إنتر مجدداً، وبعدها زينيت سان بطرسبرغ الروسي، ثم منتخبي إيطاليا والسعودية.

يُذكر أن نادي السد القطري، كان قد أنهى علاقته بالمدرب الإسباني فيليكس سانشيز (49 عاماً) بالتراضي، بعد فترة قصيرة من توليه المسؤولية الفنية للفريق في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في خطوة جاءت بعد تراجع الأداء والنتائج، لتُغلق صفحة جديدة في مسيرة المدرب الذي ارتبط اسمه طويلاً بكرة القدم القطرية.