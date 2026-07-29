مانشيني في مهمة الإنقاذ.. وزيدان يتصدر قائمة التحديات

- يواجه روبيرتو مانشيني تحديات كبيرة مع منتخب إيطاليا، حيث يجب عليه إثبات صحة قرار تعيينه رغم عدم إجماع المتابعين، خاصة مع دعم فابيو كابيلو لأندريا بيرلو كخيار أفضل. - التحدي الأول لمانشيني هو تحسين أداء "الأزوري" بعد النتائج السلبية الأخيرة، من خلال توسيع دائرة الاختيار ومنح الفرصة للاعبين الشباب لتعويض غياب النجوم المعتزلين. - التحدي الثاني يتمثل في النجاح بتصفيات دوري الأمم الأوروبية، حيث تواجه إيطاليا مجموعة صعبة تضم تركيا وبلجيكا وفرنسا، مما يتطلب أداءً مميزًا أمام منتخبات قوية.

تنتظر مدرب منتخب إيطاليا روبيرتو مانشيني (61 عاماً) الكثير من التحديات خلال تجربته الثانية مع منتخب بلاده، من بينها إثبات أن إصرار رئيس الاتحاد الإيطالي على التعاقد معه كان قراراً سليماً، بما أن مانشيني كان خارج حسابات المدير الفني للاتحاد الإيطالي المستقيل باولو مالديني. ولم يكن اختيار مانشيني محل إجماع كبير من قبل المتابعين في إيطاليا، ذلك أن المدرب التاريخي، فابيو كابيلو، دعم التعاقد مع أندريا بيرلو، معتبراً أنه الأنسب للمنتخب في الوقت الحالي. كما تنتظر المدرب المتوج مع مانشستر سيتي بعديد من الألقاب الكثير من التحديات الأخرى.

وسيكون التحدي الأول البحث عن حلول جديدة لـ"الأزوري" في محاولة تدارك النتائج السلبية التي انقاد لها في الفترة الأخيرة في مختلف المسابقات، ذلك أن غياب الأسماء التي يُمكنها صنع الفارق يجعل المهمة صعبة، وبالتالي سيكون مانشيني مطالباً بتوسيع دائرة الاختيار ومحاولة منح الفرصة إلى لاعبين شبّان، خصوصاً بعد اعتزال عدد من اللاعبين الذين تألقوا مع مانشيني في تجربته السابقة.

أمّا التحدي الثاني، فهو النجاح في تصفيات دوري الأمم الأوروبية، حيث ستلعب إيطاليا في مجموعة صعبة تضمّ تركيا وبلجيكا وفرنسا، وسيكون اللقاء الثالث صعباً عندما ستواجه إيطاليا منتخب فرنسا بقيادة زين الدين زيدان، في قمة أوروبية، باختبار قوي لإيطاليا أمام المنتخب الفرنسي الذي يملك ترسانة من النجوم على جميع المستويات، حيث سيمنح الانتصار مانشيني دفعاً قوياً رغم أنه من الناحية المنطقية يبدو الأمر صعباً للغاية، لأن إيطاليا في وضعها الحالي تبدو عاجزة أمام معظم المنتخبات الأوروبية.

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أمّا التحدي الثالث الذي ينتظر مدرب نادي السد سابقاً، فهو تخليص إيطاليا من الفكر الدفاعي المسيطر عليها منذ عقود، وهذا الأسلوب لم يعد مجدياً في غياب المدافعين من أعلى مستوى، إضافة إلى أن المنتخبات المسيطرة عالمياً هي التي تعتمد أكثر على الأسلوب الفني وكذلك بسيطرة النفس الهجومي مثل إسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنكلترا. وهذ الأمر سيحتاج من المدرب تعاوناً مع بقية المدربين في الكالتشيو، من أجل تحسين قدرات اللاعبين وفرض التصور الجديد الذي يسعى إلى فرضه في المنتخب.