- قاد روبرتو مانشيني نادي السد للفوز بلقب دوري نجوم قطر بعد توليه تدريب الفريق في النصف الثاني من الموسم، محققاً نجاحاً بعد فشله مع منتخبي إيطاليا والسعودية. - تعاقد السد مع مانشيني كان حاسماً، حيث ساهم في تحسين التنظيم الدفاعي والتوازن التكتيكي للفريق، مما أدى إلى استقرار النتائج وتحقيق المكاسب. - استغل مانشيني خبرته في الدوريات الصعبة، حيث سبق له التتويج مع أندية كبرى مثل إنتر ميلان ومانشستر سيتي، مما يعزز فرص السد في التألق بالموسم المقبل.

استعاد مدرب نادي السد، الإيطالي روبرتو مانشيني (61 عاماً)، الاعتبار بعد فشله في آخر محطاته التدريبية قبل قيادة الفريق القطري، بما أنّه فشل مع منتخب إيطاليا، ثم مع السعودية، ولكن تجربته الأولى في دوري نجوم قطر منحته لقباً جديداً في مسيرته بعد التتويج بالدوري اليوم الاثنين، وذلك عقب قيادته "الزعيم" في النصف الثاني من الموسم، بعد إقالة المدرب الإسباني فليكس سانشيز.

وكان قرار تعاقد السد مع المدرب الإيطالي حاسماً في الموسم الحالي، بما أنّ نتائج الفريق لم تشهد الاستقرار المنشود منذ بداية الموسم، والفريق فقد نقاطاً عديدة كانت ستسهل عليه المهمة، ولهذا فإن التعاقد مع المدرب الإيطالي، ساعد الزعيم على تحقيق الكثير من المكاسب، وخاصة على مستوى التنظيمي الدفاعي والتوازن التكتيكي، الذي كان من بين نقاط قوة الفريق الأساسية في النصف الثاني من الموسم، كما أظهر مانشيني سرعة في التأقلم مع خصوصية الدوري القطري، بما أنه تعود العمل تحت الضغط وقاد خلال مسيرته أندية قوية تنافس باستمرار على التتويجات.

واستغل مانشيني خبرته في الدوريات الصعبة، لمساعدة السد على المحافظة على لقب الدوري، ذلك أن المدرب الإيطالي توج تقريباً مع كلّ الأندية التي دربها وخاصة إنتر ميلان وكذلك مانشستر سيتي الإنكليزي الذي عاد معه إلى حصد لقب الدوري المحلي بعد سنوات طويلة من الانتظار إضافة إلى تتويجات مع فيورنتينا وكذلك غلطة سراي التركي ومنتخب إيطاليا، بطل أوروبا 2021. كما كان أداء الزعيم في دوري أبطال آسيا مؤشراً على أن الفريق قادر على حصد الألقاب المهمة، حيث تخطى عقبة نادي الهلال السعودي في لقاء شديد الإثارة، يُثبت أن الفريق سيكون قادراً على التألق في الموسم المقبل، مستفيداً من وجود مدرب له خبرة كبيرة.