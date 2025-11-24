مانشستر يونايتد يُناور لتعطيل التحاق مزراوي بمنتخب المغرب

- يسعى نادي مانشستر يونايتد لمنع ثلاثة من لاعبيه، نصير مزراوي، برايان مبيومو، وأمادو ديالو، من الانضمام لمنتخباتهم الأفريقية في كأس أمم أفريقيا، خوفًا من تأثير غيابهم على الفريق في مواجهات حاسمة. - المدرب روبن أموريم يفاوض الاتحادات الأفريقية لتأخير انضمام اللاعبين، بينما يصر مدرب المغرب وليد الركراكي على حضورهم في الموعد المحدد، لمواجهة ضغوط الأندية الأوروبية. - يمثل نصير مزراوي عنصرًا أساسيًا في منتخب المغرب، خاصة بعد إصابة أشرف حكيمي، مما يجعل تأخير انضمامه مؤثرًا على استعدادات الفريق.

بدأ نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم التحرك لعرقلة التحاق ثلاثة من محترفيه بمنتخبات بلدانهم الأفريقية، من أجل خوض بطولة كأس أمم أفريقيا، التي يستضيفها المغرب من 21 ديسمبر/ كانون الأول حتى 18 يناير/ كانون الثاني القادمين. وتخشى إدارة نادي "الشياطين الحمر" انضمام ثلاثة أسماء بارزة إلى منتخبات المغرب والكاميرون وساحل العاج، خلال البطولة الأفريقية. ويتعلق الأمر بنصير مزراوي (27 عاماً)، وبرايان مبيومو (25 عاماً)، وأمادو ديالو (23 عاماً)، إذ إن غياب هؤلاء عن تشكيلة مانشستر يونايتد قد يضعف خيارات مدربه روبن أموريم (40 عاماً) في مواجهات مصيرية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبخاصة أمام وولفرهامبتون وبورنموث الإنكليزيين.

وفي هذا الإطار، كشف المدرب روبن أمورين في مؤتمر صحافي أن إدارة مانشستر يونايتد ستشرع في التفاوض مع الاتحادات الأفريقية حول إمكانية تأخير التحاق المغربي نصير مزراوي والكاميروني وبرايان مبيومو، والعاجي أمادو ديالو بمنتخبات بلدانهم إلى ما بعد خوض المواجهات المصيرية للنادي الإنكليزي.

ووفقاً لما كشفه، أمس الأحد، مصدر في الاتحاد المغربي لكرة القدم لـ"العربي الجديد"، رفض ذكر اسمه، فإن نصير مزراوي يمثل قطعة أساسية في تشكيلة منتخب أسود الأطلس، خصوصاً في ظل الإصابة القوية التي تعرض لها أشرف حكيمي (27 عاماً)، كما ينفرد بتعدد أدواره الفنية وقدرته على شغل مراكز مختلفة، سواء في الظهير الأيمن والأيسر، أو في وسط الملعب، لذا أي تأخير في انضمامه إلى معسكر المنتخب المغربي قد يؤثر على تجانس المجموعة واستعداداتها لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وفي الوقت الذي يحاول فيه روبن أموريم كسب مزيد من الوقت لتعطيل التحاق نصير مزراوي بمنتخب المغرب في الموعد المحدد، يخطط مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي لإغلاق كل المنافذ أمام أي نادٍ يسعى لإرباك برنامج استعدادات أسود الأطلس، ويأتي هذا التحرك في سياق رغبته الملحة في حضور جميع اللاعبين قبل الموعد القاري، وأيضاً مواجهة ضغوط بعض الأندية الأوروبية التي تحاول استثمار إصابات اللاعبين أو ضغط المباريات للتأثير على التزاماتهم الدولية.

وربما قد يواجه المدرب وليد الركراكي ومعه مدربو بقية المنتخبات الأفريقية بعض العراقيل في الاستفادة من اللاعبين المحترفين بأوروبا، في ظل إصرار بعض الأندية على الاحتفاظ بجميع أسمائها البارزة، رغم أن ذلك يتعارض مع قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).