مانشستر يونايتد يُعقّد صفقة إعارة راشفورد... تحذير لبرشلونة

- يرفض مانشستر يونايتد تجديد إعارة ماركوس راشفورد إلى برشلونة، مطالبًا النادي الكتالوني بدفع 26 مليون يورو لشراء عقده نهائيًا، وإلا سيعود اللاعب إلى أولد ترافورد بعد موسم 2025-2026. - في حال فشل برشلونة في دفع المبلغ المطلوب، يخطط مانشستر يونايتد لعرض راشفورد في السوق الأوروبية للحصول على نفس القيمة المالية من نادٍ آخر. - راشفورد قد يرفض الاستمرار مع برشلونة بعقد إعارة، رغم مساهمته في 23 هدفًا خلال 38 مباراة هذا الموسم.

عقّد فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي مصير المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد (28 سنة)، المُعار إلى نادي برشلونة الإسباني، في ظل اهتمام النادي الكتالوني بالمحافظة على الهداف الإنكليزي لموسم جديد، ولكن بمبدأ تجديد الإعارة وليس شراء عقده بالكامل من النادي الإنكليزي.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي يرفض فكرة تجديد عقد إعارة ماركوس راشفورد مع نادي برشلونة، وحذّر النادي الكتالوني أنه في حال قرر المحافظة على المهاجم الإنكليزي في الموسم المقبل، فعليه دفع قيمة الصفقة المُحددة لشرائه ولن يقبل بتجديد عقد الإعارة كما حصل قبل بداية موسم 2025-2026.

ووفقاً للمعلومات التي ذكرتها الصحيفة البريطانية، فإن نادي مانشستر يونايتد حدد سابقاً قيمة التعاقد نهائياً مع ماركوس راشفورد بحوالي 26 مليون يورو، وفي حال لم يدفع النادي الكتالوني هذه القيمة المالية، سيعود المهاجم مباشرةً إلى ملعب أولد ترافورد مع نهاية موسم 2025-2026، وبالتالي لن يكون هناك اتفاق لبيع عقد اللاعب نهائياً لبطل الدوري الإسباني.

في المقابل وبحسب المعلومات أيضاً، فإن مانشستر يونايتد وفي حال فشل المفاوضات مع برشلونة وعدم دفع قيمة الـ26 مليون يورو، سيُحاول طرح المهاجم في السوق، بهدف الحصول على نفس القيمة المالية من نادٍ أوروبي كبير آخر، وعليه، فإن استمرار المهاجم الإنكليزي مع برشلونة يرتبط حالياً بدفع قيمة الـ26 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد وشراء عقد اللاعب نهائياً من دون التجديد على سبيل الإعارة.

في المقابل فإن راشفورد نفسه ربما يرفض الاستمرار مع النادي الكتالوني بعقد إعارة لموسم كامل، مع التنويه أن أرقام المهاجم الإنكليزي كانت مغرية هذا الموسم، فقد خاض 38 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، وسجل عشرة أهداف وصنع 13 هدفاً (مساهمة بمجموع 23 هدفاً).