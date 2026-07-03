مانشستر يونايتد يُريد خطف نجم السنغال بعد النجاح في المونديال

- يسعى نادي مانشستر يونايتد لتلبية طلب المدرب مايكل كاريك بضم النجم السنغالي إسماعيلا سار، الذي تألق في كأس العالم 2026 بتسجيله أربعة أهداف، مما جعله محط أنظار الأندية العالمية. - أرسل الجهاز الفني لمانشستر يونايتد كشافاً لمتابعة سار في المونديال، وسرّعت الإدارة عملية التفاوض لضمان عدم دخول منافسين آخرين في الصفقة، خاصة مع حاجة الفريق لرأس حربة مميز. - يواجه مانشستر يونايتد تحدياً في المطالب المالية لكريستال بالاس، الذي يطلب 45 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن سار، رغم دفعه 15 مليون جنيه فقط في 2024.

انطلقت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في العمل على تلبية طلب المدرب مايكل كاريك، الذي يُريد حسم صفقة النجم السنغالي إسماعيلا سار، الذي خطف الأنظار إليه وبقوة خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح في تسجيل أربعة أهداف مع "أسود التيرانغا".

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أمس الخميس، أن الجهاز الفني بقيادة المدرب مايكل كاريك أرسل كشافاً إلى بطولة كأس العالم 2026، من أجل العمل على متابعة إسماعيلا سار، الذي يلعب في صفوف كريستال بالاس، لكن ما فعله صاحب 28 عاماً خلال المونديال جعل الإدارة تسرع عملية حسم الصفقة، لأنها لا تريد دخول أي نادٍ في المنافسة على المهاجم الهدّاف.

ورغم أن منتخب السنغال خرج على يد بلجيكا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، لكن إدارة نادي مانشستر يونايتد لن ترفض طلب المدرب مايكل كاريك، الذي يُريد إيجاد حل لمشكلة غياب رأس حربة صريح في تشكيلته قادر على تسجيل الأهداف خلال المواجهات في الموسم القادم، ولم يستطع العثور على أفضل من إسماعيلا سار، الذي أصبح حديث وسائل الإعلام العالمية، بسبب تألقه الكبير خلال المونديال.

ويستطيع الجهاز الفني لنادي مانشستر يونايتد الاستفادة من إسماعيلا سار أيضاً في مركز الجناح، كون صاحب الـ28 عاماً يُمكنه اللعب في أكثر من مكان، لكن المعضلة الحقيقية هي المطالب المالية لفريق كريستال بالاس، الذي يُريد الحصول على 45 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن خدمات المهاجم، الذي دفع فيه في صيف 2024 ما مجموعه 15 مليون جنيه إسترليني فقط.