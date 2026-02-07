مانشستر يونايتد يُحلق مع كاريك.. 3 أرقام بعد الفوز على توتنهام

- مانشستر يونايتد يواصل تألقه في البريمييرليغ بتحقيق أربعة انتصارات متتالية لأول مرة منذ عامين، بقيادة المدرب الجديد مايكل كاريك، مما يعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، ويقترب من مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط فقط. - الفريق يحقق انتصارات مميزة على فرق التوب 6، بما في ذلك ليفربول وتشلسي ومانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام، مسجلاً 46 هدفاً في 25 مباراة هذا الموسم، متفوقاً على حصيلة الموسم الماضي. - مايكل كاريك يثبت جدارته كمدرب، حيث تفوق على مدربين كبار مثل بيب غوارديولا وميكيل أرتيتا، ولم يخسر أي مواجهة ضد المدربين الكبار في البريمييرليغ.

تابع فريق مانشستر يونايتد عروضه القوية في منافسات البريمييرليغ وحقق فوزه الرابع توالياً مع المدرب الجديد مايكل كاريك، ليعزز حضوره في المركز الرابع برصيد 44 نقطة ويصبح على بُعد ثلاث نقاط فقط من صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.

4 انتصارات متتالية لأول مرة منذ عامين

تفوق مانشستر يونايتد على توتنهام بهدفين نظيفين في الجولة الـ25 من منافسات البريمييرليغ على أرضه في ملعب أولد ترافورد، ليحقق فوزه الرابع توالياً مع المدرب مايكل كاريك، بعد أن تفوق على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، ثم فاز على أرسنال المتصدر (3-2)، وبعدها على فولهام (3-2)، وأخيراً على توتنهام بهدفين نظيفين. وتُعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها مانشستر يونايتد أربع انتصارات متتالية في البريمييرليغ منذ عامين تقريباً، إذ إن آخر سلسلة كانت في موسم 2023-2024، بين فترة 1 فبراير/شباط والـ18 من الشهر نفسه عندما فاز على وولفرهامبتون ثم ويستهام يونايتد وبعدها أستون فيلا ثم لوتون تاون.

مانشستر يونايتد تفوق على جميع التوب 6

بعد أن تفوق مانشستر يونايتد على توتنهام، أصبح الفريق الوحيد بين كبار البريمييرليغ الذي يفوز على فرق التوب 6 الدوري الإنكليزي، إذ فاز على ليفربول (2-1)، وعلى تشلسي (2-1)، وعلى مانشستر سيتي (2-صفر)، وعلى أرسنال (3-2) وعلى توتنهام (2-صفر)، في حصيلة نتائج ذهبية ثلاثة منها كانت مع المدرب الجديد مايكل كاريك (ضد سيتي 2-0 وضد أرسنال 3-2 وضد توتنهام اليوم 2-0). كما أن الفريق وصل إلى 46 هدفاً هذا الموسم في 25 مباراة من البريمييرليغ، بينما في الموسم الماضي سجل 44 هدفاً في موسم كامل.

مايكل كاريك تفوق على أفضل المدربين

خاض مايكل كاريك فترتين تدريبيتين مع فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، وخلالهما حقق انتصارات مع الفريق على مدربين مميزين، فكاريك فاز على الإسبانيين بيب غوارديولا، وميكيل أرتيتا وأونايا إيمري، وتعادل مع الألماني توماس توخيل، وفاز على توماس فرانك وماركو سيلفا، وبالتالي لم يخسر أي مواجهة ضد المدربين الكبار الذين قادوا أندية في منافسات البريمييرليغ خلال قيادته فريق الشياطين الحُمر.