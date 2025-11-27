مانشستر يونايتد يُثير غضب ريال مدريد بسبب فالفيردي

- أثار مانشستر يونايتد غضب ريال مدريد بمحاولته التعاقد مع فيديريكو فالفيردي، الذي يُعتبر من ركائز الفريق الملكي تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو. - يدرس مانشستر يونايتد تقديم عرض يتجاوز 120 مليون يورو لتعزيز خط وسطه بلاعب متعدد المراكز مثل فالفيردي، الذي يتمتع بقدرة على اللعب في الوسط والأجنحة والدفاع. - رغم العرض الضخم، يبدو ريال مدريد غير متحمس للتخلي عن فالفيردي، الذي يُعتبر من أعمدة الفريق منذ انضمامه في 2015.

أغضب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، نظيره ريال مدريد الإسباني، بسبب محاولته التقرّب من محيط نجم الفريق، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (27 عاماً)، بحسب ما ذكر موقع "تيم توك" الإنكليزي، اليوم الخميس، خاصة أنّه لا يزال يُعتبر واحداً من أهم ركائز الفريق الملكي في تشكيلة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، الذي يُعتمد عليه بشكلٍ كليّ في خط الوسط، إلى جانب قيمته كاسم يمتلك خبرة في الميرنغي.

وذكر المصدر أن مانشستر يونايتد يدرس تقديم عرضِ كبير قد يتجاوز الـ120 مليون يورو للتعاقد مع فالفيردي في الانتقالات الصيفية المقبلة، في محاولة لتعزيز خط وسط المدرب البرتغالي روبين أموريم، نظراً لقدرته العالية على التكيّف في أكثر من مركز داخل أرضية الملعب، وقدرته العالية على اللعب في الوسط والأجنحة وحتى في قلب الدفاع، ما يجعله هدفاً جذاباً للأندية التي تبحث عن لاعبٍ متكامل قادر على تعويض غياب أي اسم في التشكيلة.

في الوقت عينه لا يبدو ريال مدريد متحمّساً للتخلي عن واحدٍ من أهم عناصره، ما يجعل الصفقة معقدة للغاية رغم ضخامتها، خاصة أن فالفيردي يُعتبر من أعمدة الميرنغي، وهو الذي وصل إلى مدريد عام 2015 من نادي بينارول الأوروغوياني، ولعب في بداية الأمر مع الفريق الثاني خلال موسم 2016-2017، قبل أن يُعار إلى ديبورتيفو لاكورونيا لاكتساب بعض الخبرة وخوض أكبر عدد من الدقائق بحكم أن تشكيلة الملكي كانت حينها تعجّ بالنجوم، ليحصل في 2018 بعدها على فرصة تمثيل الفريق الأول، ومن يومها شقّ طريقه نحو النجومية، وثبّت قديمه في قلعة سانتياغو برنابيو.