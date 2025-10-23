مانشستر يونايتد يهدي أموريم صفقة بقيمة 60 مليون يورو

- تسعى إدارة مانشستر يونايتد للتعاقد مع المهاجم الفرنسي جون فيليب ماتيتا من كريستال بالاس خلال الميركاتو الشتوي، لتعزيز خيارات المدرب روبين أموريم في الخط الأمامي والمنافسة على الألقاب بعد مواسم صعبة. - يواجه مانشستر يونايتد منافسة من أندية إنجليزية أخرى لضم ماتيتا، الذي تألق مع كريستال بالاس وانضم لمنتخب فرنسا، مما يعكس أهميته في الساحة الكروية. - كريستال بالاس يرغب في تمديد عقد ماتيتا حتى 2027، لكنه مستعد لبيعه مقابل 60 مليون يورو إذا لم يمدد العقد، وهو مبلغ يونايتد مستعد لدفعه.

ترغب إدارة مانشستر يونايتد الإنكليزي في التعاقد مع مهاجم كريستال بالاس الفرنسي جون فيليب ماتيتا (28 عاماً)، لدعم الفريق خلال "الميركاتو" الشتوي المقبل، وذلك بحثاً عن منح المدرب البرتغالي روبين أموريم المزيد من الخيارات في الخط الأمامي ليستطيع "الشياطين الحمر" الدفاع عن فرصهم في المنافسة على التتويجات خلال الموسم الحالي وتوديع المواسم الصعبة السابقة، بعدما خيّب الفريق آمال جماهيره، وآخرها في الموسم الماضي إثر عجزه عن حجز مكان يضمن له مشاركة أوروبية.

وذكر موقع "mercatofootanglais" الفرنسي، أمس الأربعاء، أن مانشستر يونايتد ليس الفريق الوحيد الذي يطمح إلى الفوز بخدمات المهاجم الفرنسي، وأن العديد من الأندية الإنكليزية مهتمة بضمه، بعدما تألق في بداية الموسم مع فريقه، ما ساعده في الانضمام إلى منتخب فرنسا للمرة الأولى، في تحوّل مهمّ بمسيرته، إذ إن المنافسة على مكان ضمن قائمة بطل العالم 1998 و2018، مشتعلة في المواسم الأخيرة، لوجود أسماء قوية تلعب لأفضل الفرق في أوروبا.

كما أشار الموقع إلى أن كريستال بالاس يرغب بدوره في تمديد عقده مهاجمه ويريد استمراره، وسيتحرك من أجل الحصول على توقيعه لتمديد التجربة إلى ما بعد نهاية موسم 2026ـ2027، نهاية عقد ماتيتا مع الفريق. إلا أن النادي وفي حال أيقن بأن لاعبه لن يمدد العقد، فإنه مصرّ على جني 60 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله، وهو مبلغ تبدو إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لدفعه من أجل أن يستعيد الفريق مكانته.