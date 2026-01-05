مانشستر يونايتد يقيل مدربه روبن أموريم بعد تدهور النتائج

- أقال نادي مانشستر يونايتد المدرب البرتغالي روبن أموريم بعد تدهور نتائج الفريق، خاصة بعد التعادل مع ليدز يونايتد في الجولة الـ20 من البريمييرليغ، حيث يحتل الفريق المركز السادس بفارق 17 نقطة عن الصدارة. - تولى أموريم تدريب الفريق في نوفمبر 2024، وقادهم لنهائي الدوري الأوروبي، لكنه أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، وخرج من الكؤوس المحلية، مما أدى لغياب الفريق عن المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ 2014. - تعرض أموريم لانتقادات بسبب عدم مرونته في تغيير خطته (4-3-3)، التي لم تنجح مع يونايتد كما فعلت مع سبورتينغ لشبونة.

اعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم من منصبه بعد تدهور نتائج الفريق التي سُجلت في الفترة الأخيرة، وخصوصاً بعد تسجيل تعثر جديد أمام نادي ليدز يونايتد في الجولة الـ20 من منافسات البريمييرليغ.

وجاء في البيان الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الاثنين: "غادر روبن أموريم منصبه مدرباً لنادي مانشستر يونايتد، وهو الذي عُين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، وقاد الفريق إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي في شهر مايو/أيار الماضي. ومع احتلال الفريق للمركز السادس في ترتيب البريمييرليغ، قررت الإدارة أنه حان الوقت لصناعة التغيير، وهذا القرار سيمنح الفرصة لتحسين الترتيب. يشكر النادي روبن أموريم على كل ما قدمه للفريق ويتمنى له كل التوفيق في مستقبله".

وأنهى أموريم، الذي تولى المهمة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الموسم الماضي بأسوأ سجل في تاريخ النادي بحلوله في المركز الخامس عشر في البريمييرليغ، كما خرج من الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنكليزي، وربع نهائي كأس الرابطة، وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، ليغيب مانشستر يونايتد عن المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ عام 2014.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 17 نقطة عن المركز الأول، وجاء قرار الإقالة عقب التعادل أمام ليدز يونايتد، ليتوج سلسلة من النتائج المتذبذبة (ثلاثة تعادلات، وفوز، وخسارة) في آخر 5 مباريات، وشهدت فترة أموريم انتقادات حادة بسبب "عدم مرونته" وتمسكه بخطته (4-3-3) التي نجح بها في سبورتينغ لشبونة ولكنها لم تفلح مع يونايتد.