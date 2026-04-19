مانشستر يونايتد يفتح الباب لراشفورد رسمياً... برشلونة تحت الضغط

- مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، لم يستبعد عودة ماركوس راشفورد في صيف 2026 بعد انتهاء إعارته إلى برشلونة، حيث لم يُتخذ قرار نهائي بشأن مستقبله حتى الآن. - راشفورد قدم أداءً مميزًا مع برشلونة تحت قيادة هانسي فليك، لكن عدم تفعيل بند الشراء بقيمة 35 مليون دولار يترك مستقبله غامضًا، مما يزيد احتمالية عودته إلى مانشستر يونايتد. - مع تبقي عامين في عقده مع مانشستر يونايتد، وزيادة راتبه بنسبة 25% في حال تأهل الفريق لدوري الأبطال، تبدو العودة مغرية لراشفورد.

رفض مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي مايكل كاريك (44 سنة)، استبعاد فرضية عودة المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد (28 سنة)، في ميركاتو صيف 2026، وهو الذي تنتهي إعارته إلى نادي برشلونة الإسباني مع نهاية الموسم الحالي.

وانتقل المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد (28 سنة)، إلى نادي برشلونة على سبيل الإعارة مع بداية موسم 2025-2026، وقدم حتى الآن مستوىً مميزاً مع النادي الكتالوني بقيادة المدرب الألماني، هانسي فليك، ومع ذلك ممكن أن يغادر النادي الكتالوني بسبب عدم تفعيل بند الشراء الخاص بعقد الإعارة الحالي والذي تبلغ قيمته حوالى 35 مليون دولار أميركي.

وتحدث مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، مايكل كاريك، أمس الجمعة، في مؤتمر صحافي عن إمكانية عودة المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد، وقال: "أعتقد فقط أن هناك قرارات يجب اتخاذها مع مرور الوقت في ما يتعلق ببعض الأمور، وبالطبع ماركوس راشفورد موجود في هذا الوضع. لكن في هذه المرحلة لم يُتخذ أي قرار، وسيجري اتخاذه لأنه لا بدّ من ذلك في وقت ما، لكن في هذه المرحلة لا يوجد ما يُقال".

وفي وقت لم يُقدم برشلونة أيّ عرض رسمي للتعاقد مع راشفورد بعقد طويل وليس عقد إعارة فقط، يبدو أن مستقبل المهاجم الإنكليزي غامض، وعليه هناك فرصة كبيرة بأن يعود إلى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في ميركاتو صيف 2026، خصوصاً مع تبقّي عامين من عقد المهاجم الإنكليزي مع مانشستر يونايتد، وبروز بند خاص في عقده ينص على زيادة راتبه بنسبة 25% في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو ما يجعل عودة راشفورد مغرية بالنسبة له في حال حسم التأهل، لأنه سيحصل على راتب أعلى.