مانشستر يونايتد يفتح الباب لراشفورد رسمياً... برشلونة تحت الضغط

19 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 12:00 (توقيت القدس)
راشفورد مع برشلونة في ملعب الرياض ميتروبوليتانو، 14 إبريل 2026 (Getty)
- مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، لم يستبعد عودة ماركوس راشفورد في صيف 2026 بعد انتهاء إعارته إلى برشلونة، حيث لم يُتخذ قرار نهائي بشأن مستقبله حتى الآن.
- راشفورد قدم أداءً مميزًا مع برشلونة تحت قيادة هانسي فليك، لكن عدم تفعيل بند الشراء بقيمة 35 مليون دولار يترك مستقبله غامضًا، مما يزيد احتمالية عودته إلى مانشستر يونايتد.
- مع تبقي عامين في عقده مع مانشستر يونايتد، وزيادة راتبه بنسبة 25% في حال تأهل الفريق لدوري الأبطال، تبدو العودة مغرية لراشفورد.

رفض مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي مايكل كاريك (44 سنة)، استبعاد فرضية عودة المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد (28 سنة)، في ميركاتو صيف 2026، وهو الذي تنتهي إعارته إلى نادي برشلونة الإسباني مع نهاية الموسم الحالي.

وانتقل المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد (28 سنة)، إلى نادي برشلونة على سبيل الإعارة مع بداية موسم 2025-2026، وقدم حتى الآن مستوىً مميزاً مع النادي الكتالوني بقيادة المدرب الألماني، هانسي فليك، ومع ذلك ممكن أن يغادر النادي الكتالوني بسبب عدم تفعيل بند الشراء الخاص بعقد الإعارة الحالي والذي تبلغ قيمته حوالى 35 مليون دولار أميركي.

وتحدث مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، مايكل كاريك، أمس الجمعة، في مؤتمر صحافي عن إمكانية عودة المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد، وقال: "أعتقد فقط أن هناك قرارات يجب اتخاذها مع مرور الوقت في ما يتعلق ببعض الأمور، وبالطبع ماركوس راشفورد موجود في هذا الوضع. لكن في هذه المرحلة لم يُتخذ أي قرار، وسيجري اتخاذه لأنه لا بدّ من ذلك في وقت ما، لكن في هذه المرحلة لا يوجد ما يُقال".

هدف ليفاندوفسكي في ملعب متروبوليتانو في 4 أبريل 2026 (دينيس دويل/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

برشلونة يقهر عملاقي مدريد ببصمة راشفورد وليفاندوفسكي

وفي وقت لم يُقدم برشلونة أيّ عرض رسمي للتعاقد مع راشفورد بعقد طويل وليس عقد إعارة فقط، يبدو أن مستقبل المهاجم الإنكليزي غامض، وعليه هناك فرصة كبيرة بأن يعود إلى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في ميركاتو صيف 2026، خصوصاً مع تبقّي عامين من عقد المهاجم الإنكليزي مع مانشستر يونايتد، وبروز بند خاص في عقده ينص على زيادة راتبه بنسبة 25% في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو ما يجعل عودة راشفورد مغرية بالنسبة له في حال حسم التأهل، لأنه سيحصل على راتب أعلى.

دلالات
بطولات
فرق
المزيد في رياضة
باريديس نجم بوكا خلال مواجهة ريفر بليت، 9 نوفمبر 2025 (فوكاندو موراليس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

السوبر كلاسيكو... قمة المواجهات المحتدمة بين بوكا جونيورز وريفر بليت

ميسي خلال مباراة إنتر ميامي في الدوري، 19 أبريل 2026 (تيموثي هورست/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

ميسي يهدي إنتر ميامي انتصاراً في الدوري الأميركي بثنائية

لقطة من لقاء سابق بين أرسنال ومانشستر سيتي، 22 مارس 2026 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مانشستر سيتي يستقبل أرسنال في اختبار مصيري لسباق لقب البريمييرليغ